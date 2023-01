Số tiền Song Hye Kyo kiếm được cho mỗi tập phim 'The Glory'

2. Ai là thủ tướng mới của New Zealand? Chris Hipkins

Jacinda Ardern

Andrew Little

Jan Tinetti Thủ tướng mới của New Zealand là ông Chris Hipkins. Ông chính thức kế nhiệm bà Jacinda Ardern trên cương vị thủ tướng New Zealand sau buổi lễ tuyên thệ được tổ chức ở thủ đô Wellington. Trước khi trở thành thủ tướng, ông Hipkins là bộ trưởng phụ trách ứng phó Covid-19 và bộ trưởng phụ trách dịch vụ công. Trên cương vị mới, tân thủ tướng sẽ phải tìm cách khôi phục niềm tin của cử tri với chính quyền Công đảng trước thềm tổng tuyển cử vào tháng 10. Ảnh: Reuters.