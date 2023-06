Số tiền khổng lồ loạt 'Transformer' kiếm được

Transformers: Revenge of the Fallen (2009) là phần phim thứ 2 mở rộng thương hiệu điện ảnh người máy biến hình. Nối tiếp thành công của phần đầu tiên, tác phẩm càn quét phòng vé toàn cầu và thu về 836,3 triệu USD . Trong khi đó, chi phí sản xuất được hãng tiết lộ rơi vào khoảng 200 triệu USD . Theo thống kê, Revenge of the Fallen xếp thứ 4 trong bảng tổng sắp doanh thu phim năm 2009, sau Avatar, Harry Potter and the Half-Blood Prince và Ice Age. Dự án này vẫn do Michael Bay đạo diễn, lại có thêm Steven Spielberg ngồi trên ghế sản xuất. Ảnh: The Guardian.