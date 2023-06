Số tiền khổng lồ dàn sao ‘Fast X’ kiếm được

Brie Larson nhận được thù lao 1 triệu USD khi góp mặt trong Fast X. Con số này được đánh giá khá khiêm tốn. Trong phim, nữ diễn viên thủ vai Tess, con gái của Mr. Nobody. Cô chính là người đã quay lưng với The Agency và giúp đỡ Dom cùng gia đình trong hành trình đối mặt với phản diện Dante. Mỹ nhân gây ấn tượng với vẻ ngoài hút mắt cùng cá tính mạnh, dù thời lượng lên hình không quá nhiều. Sinh năm 1989, Brie Larson đã dắt túi nhiều dự án điện ảnh thành công. Trong đó, bom tấn Captain Marvel của MCU đã đưa tên tuổi cô bừng sáng. Ảnh: Collider.

Nathalie Emmanuel tham gia Fast X với mức thù lao 700 nghìn USD . Người đẹp thủ vai Ramsey, xuất hiện lần đầu trong phần 7. Nhân vật được giới thiệu là một nữ hacker gốc Anh, giúp nhóm của Dom giải quyết nhanh gọn các vấn đề công nghệ. Chính cô là tác giả của phần mềm “thần nhãn”. Sau đó, cô kết hợp với Tej và Romance, thành lập một đội nhí nhố thường xuyên tạo ra tiếng cười cho khán giả. Ngoài đời, mỹ nhân sinh năm 1989 mang 3 dòng máu Dominica - Saint Lucia - Anh. Trước khi tham gia Fast & Furious, cô từng góp mặt trong loạt phim Game of Thrones, The Maze Runner hay Megalopolis... Ảnh: Polygon.

Chuyên mục Giải trí giới thiệu tới độc giả The Con Queen of Hollywood: The Hunt for a Evil Genius. Trong cuốn sách mới đầy tình tiết gay cấn, nhà văn Scott C Johnson đã xé bỏ nhiều lớp dối lừa trong câu chuyện về một kẻ lừa đảo đã càn quét ngành công nghiệp điện ảnh Mỹ. Cụ thể, tác giả đã đi sâu hơn vào việc phỏng vấn các nạn nhân, tìm hiểu thông tin từ một điều tra viên xuất sắc và cuối cùng là lời nói của "nữ hoàng lừa đảo".

Kẻ này thực chất là đàn ông, được xác định là Hargobind “Harvey” Tahilramani - sinh ra ở Indonesia, học ở Mỹ nhưng sống ở Anh. Gã mang lớp vỏ bọc là người có ảnh hưởng trong giới ẩm thực trên Instagram, trong khi mục tiêu chính là theo đuổi các nạn nhân vì kế hoạch có tiền cho giấc mơ Hollywood.