Số tiền khó ngờ trong tháng 8 từ siêu ủy ban của ông Trump

Số tiền mà siêu ủy ban hành động chính trị MAGAA của ông Donald Trump vận động được đã chậm lại đáng kể. Đặc biệt, tổ chức này chỉ huy động được 40 USD trong tháng 8.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Siêu ủy ban hành động chính trị "Make America Great Again, Again" (MAGAA: Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại), vốn có liên kết với ông Trump, chỉ huy động được 40 USD trong tháng 8. Trước đó, ủy ban này đã vận động được 351.000 USD vào tháng 7 và 0 USD vào tháng 6, theo Financial Times.

Vào tháng 4-5, tổ chức này đã huy động được gấp đôi số tiền đó, với tổng số tiền đóng góp là 864.000 USD . Tổng số tiền gây quỹ trong quý II thể hiện sự sụt giảm rõ rệt so với mức 4- 5 triệu USD trong quý IV năm ngoái và quý đầu tiên trong năm nay.

Theo Financial Times, đây là một dấu hiệu ban đầu cho thấy những rắc rối pháp lý ngày càng tăng của cựu tổng thống có thể gây tổn hại đến kỳ vọng của các nhà tài trợ đối với ông.

Việc gây quỹ giảm mạnh xảy ra khi ủy ban hành động chính trị Save America, tổ chức nắm giữ phần lớn số tiền quyên góp, đã chi 3,8 triệu USD cho chi phí pháp lý. Đây là số tiền lớn nhất mà ủy ban hành động chính trị này đã bỏ ra đối với các chi phí như vậy trong một tháng của toàn bộ chiến dịch vận động năm 2022.

Bên cạnh đó, Tổng chưởng lý New York Letitia James hôm 21/9 đã đệ đơn kiện ông Trump và ba người con của ông vì "tham gia vào gian lận tài chính trong nhiều năm".

Đồng thời, đội ngũ pháp lý của vị cựu tổng thống tiếp tục đối phó với vấn đề liên quan đến cuộc khám xét dinh thự Mar-a-Lago của FBI, cũng như những câu hỏi về việc ông cất giữ tài liệu mật.

MAGAA là một trong 7 ủy ban hành động chính trị trong mạng lưới gây quỹ của ông Trump.