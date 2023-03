Số tiền để bảo vệ Mark Zuckerberg, Tim Cook

Dara Khosrowshahi ( 507.000 USD ). CEO Uber có thu nhập 19,9 triệu USD trong năm tài chính 2021, gồm 507.000 USD phí đảm bảo an ninh. Trong số đó, khoảng 402.000 USD được chi cho các dịch vụ di chuyển cá nhân, và 105.000 USD dành cho "dịch vụ tình báo an ninh". Năm 2021, Uber đã thuê vệ sĩ, lắp thiết bị an ninh tại tư gia của Khosrowshahi nhằm đảm bảo an toàn khi CEO làm việc tại nhà. Ảnh: Bloomberg.