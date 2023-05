Số tiền Chris Pratt kiếm được từ 'Vệ binh dải Ngân Hà'

Guardians of the Galaxy (2014) là phần phim đầu tiên mà Chris Pratt tham gia trong MCU. Anh đóng vai Peter Quill, người bị bắt cóc bởi nhóm đạo tặc Ravager ngoài vũ trụ. 26 năm sau, Quill cũng trở thành một gã đạo tặc với biệt danh Star-Lord. Trong lần tìm kiếm một quả cầu bí ẩn, anh đụng độ với một nhóm lính Kree do tên Korath cầm đầu. May mắn chạy thoát, Quill tính bán quả cầu cho một đầu mối tại Xandar thay vì nộp lại cho Ravager. Hay tin xấu, Ronan - thủ lĩnh người Kree, phái Gamora đi tìm diệt Quill. Tại Xandar, Quill đụng độ Gamora và hai thợ săn tiền thưởng khác là Rocket và Groot. Về sau, tất cả phải liên kết với nhau để chống lại mối nguy tiềm ẩn có khả năng tiêu diệt toàn vũ trụ. Ảnh: Marvel Studios.