Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM mời Sơn Tùng lên làm việc

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM đã gửi thư mời Sơn Tùng M-TP lên làm việc sau khi MV "There's No One At All" bị chỉ trích vì thông điệp tiêu cực.

Tối 29/4, trao đổi với Zing, ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM cho biết chiều cùng ngày, Thanh tra Sở đã gửi thư mời đến ca sĩ Nguyễn Thanh Tùng (nghệ danh: Sơn Tùng M-TP) ngụ quận 7, TP.HCM đến làm việc và cung cấp thông tin liên quan về MV There's No One At All.

"Hiện tại, chúng tôi mới gửi thư mời đến nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP. Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM sẽ làm việc với nam ca sĩ sau dịp nghỉ lễ 30/4. Sau buổi làm việc, Thanh tra Sở sẽ có hình thức xử lý phù hợp", ông Lâm Đình Thắng cho biết thêm.

MV mới của Sơn Tùng chứa đựng thông điệp tiêu cực.

Trước đó, trong văn bản gửi Thanh tra Bộ và Cục PTTH & TTĐT (Bộ TT&TT), Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho rằng nội dung biểu diễn của bản ghi âm, ghi hình There's No One At All mang thông điệp tiêu cực, không có tính giáo dục với nhiều cảnh đuổi bắt, đập phá, bạo lực và kết thúc là hình ảnh nhân vật tự tử đã tác động mạnh đến tâm lý người xem, dễ gây ảnh hưởng, định hướng hành vi tiêu cực của xã hội, đặc biệt là trẻ em.

Vì vậy, Cục Nghệ thuật Biểu diễn đánh giá nội dung MV có dấu hiệu vi phạm quy định cấm “sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc, tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội” tại khoản 4 Điều 3 Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn.

Trước sự chỉ trích của khán giả, tối cùng ngày, Sơn Tùng M-TP đã lên tiếng xin lỗi, đồng thời khẳng định ngừng phát hành sản phẩm.

"Sau khi phát hành, Tùng cũng đã nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều. Nhân đây Tùng thật lòng muốn gửi một lời xin lỗi chân thành đến những ai đã có cảm giác không thoải mái sau khi xem MV này. Đây thực sự không phải là những gì mà Tùng hay công ty M-TP Entertainment mong muốn. Tùng luôn hiểu được vị trí và sức ảnh hưởng của mình đối với các bạn trẻ. Tùng luôn muốn mang lại giá trị tốt đẹp nhất cho xã hội cũng như cho quê hương đất nước Việt Nam của mình. Vì vậy, Tùng và công ty, với tinh thần cầu thị, lắng nghe, sẽ chủ động ngưng phát hành MV There’s No One At All", nam ca sĩ cho biết.