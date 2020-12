Sở thích sống ở căn hộ hướng biển của người trẻ Hạ Long

The Ruby Hạ Long do MBLand phát triển là một trong những dự án phù hợp với khách hàng trẻ độc thân, hoặc gia đình nhỏ tìm kiếm chốn an cư.

Theo số liệu thống kê của Nielsen, tính đến năm 2025, thế hệ Z ở Việt Nam sẽ chiếm khoảng 25% lực lượng lao động. Sự năng động, tự chủ tài chính và cuộc sống tự lập khiến nhiều người trẻ muốn sở hữu một căn hộ cho riêng mình. Đó là những căn hộ thông minh, tiện ích đầy đủ, có diện tích và mức giá phù hợp. Phùng Thu Thảo (29 tuổi, Hạ Long) có công việc ổn định và sống cùng bố mẹ. Dù chưa lập gia đình, chị Thảo có ý định ở riêng. Chị muốn mua một căn hộ bằng tiền mình kiếm được. Thảo muốn có không gian riêng, tự học cách tổ chức cuộc sống và quen dần với tác phong độc lập. Chị Thảo mong muốn khởi đầu cuộc sống mới bằng một căn hộ cao cấp có không gian nội khu hiện đại, bên trong thoáng đãng, nhiều nắng, gió, phù hợp với tính cách chủ động, sáng tạo. Nhiều người trẻ Hạ Long muốn sở hữu căn hộ cao cấp để lên đời cuộc sống. Thảo đặt tiêu chí chọn căn hộ như vị trí thuận tiện để dễ tiếp cận tiện ích vui chơi, giải trí của thành phố. Căn hộ cũng không quá xa nơi ở của bố mẹ để chị có thể về thăm thường xuyên. Bên cạnh đó, mức giá cũng là điều khiến những khách hàng trẻ quan tâm, bởi thời gian tích lũy tài chính không nhiều. Các dự án có diện tích và mức giá hợp lý cũng như phương thức thanh toán linh hoạt, giúp giảm áp lực tài chính được đối tượng khách hàng này ưu tiên. Tọa lạc tại vùng lõi đô thị cổ, nơi kết nối giữa khu phố cũ và thành phố mở rộng, The Ruby Hạ Long sở hữu vị trí chiến lược cùng hạ tầng giao thông đồng bộ. Trong tương lai, khi cầu Cửa Lục 3 hoàn thành, kết hợp với cầu Cửa Lục 1 sẽ mang lại diện mạo mới cho hạ tầng giao thông tại Hạ Long, tạo đà cho khu vực vịnh Cửa Lục trở thành tâm điểm kết nối. The Ruby Hạ Long là dự án được nhiều người trẻ lựa chọn. The Ruby Hạ Long có diện tích căn hộ vừa phải, từ 34,4 - 104 m2, phù hợp với người trẻ độc thân hoặc gia đình trẻ có nhu cầu chuyển đổi không gian sống. Diện tích căn hộ không lớn nhưng luôn đảm bảo đầy đủ công năng. Đặc biệt, phòng khách có cửa sổ tấm kính lớn, logia rộng rãi giúp tận dụng tối đa ánh sáng và gió tự nhiên để cả căn hộ luôn thông thoáng. Gần 100% căn hộ có tầm nhìn hướng vịnh Cửa Lục, nâng tầm trải nghiệm sống cho người trẻ, cùng tiềm năng tăng giá trong tương lai, khi người trẻ có nhu cầu sang nhượng để chuyển đổi sang không gian sống có diện tích rộng hơn. Dự án còn ghi điểm với người trẻ khi trang bị đầy đủ nội thất và ngoại thất đến từ thương hiệu lớn quốc tế như: Cửa kính Hisung, khóa điện tử Kaadas, Samsung, Bravat, sàn gỗ công nghiệp Pago, gạch Prime, Viglacera hoặc tương đương… Căn hộ bàn giao nội thất cơ bản phù hợp với lối sống tối giản của người trẻ hiện đại. Hệ thống 45 tiện ích tại dự án đáp ứng nhu cầu khoẻ về thể chất, mạnh về tinh thần của cộng đồng trẻ. Sau những giờ bộn bề với công việc, cư dân có thể ngâm mình trong làn nước mát tại bể bơi vô cực, ngắm toàn cảnh vịnh xanh, hay rèn luyện sức khỏe tại sân bóng rổ, sân thể thao ngoài trời, sân sky gym. Theo chính sách bán hàng dự kiến từ MBLand, căn hộ studio có giá chỉ từ 888 triệu đồng, khách hàng trả trước 222 triệu đồng. Khách hàng trẻ cũng có thể lựa chọn căn hộ 2 PN - 1 toilet với mức giá gần 2 tỷ đồng , trả trước khoảng 500 triệu đồng. Số tiền còn lại sẽ được ngân hàng hỗ trợ vay vốn với chính sách ưu đãi lãi suất 0% lên tới 24 tháng, trả góp trong thời gian tối đa 25 năm. Như vậy, sau thời gian nhận ưu đãi lãi suất, đến thời hạn thanh toán, nếu đăng ký trả góp trong vòng 25 năm, mỗi tháng khách hàng chỉ phải trả khoảng 5 triệu đồng, cả gốc lẫn lãi. Trong trường hợp đủ tiềm lực tài chính, khách hàng được giãn tiến độ thanh toán thành 12 đợt nhỏ, số tiền cần chi trả khoảng 2,5% giá trị căn hộ (tương đương 16 - 22 triệu đồng tùy loại căn hộ). Đơn vị phát triển dự án MBLand còn hỗ trợ cư dân mới thông qua chính sách miễn phí quản lý trong năm đầu tiên nhận nhà, giúp hạn chế chi phí phát sinh khi sở hữu căn hộ tại dự án. Để biết thêm thông tin, độc giả liên hệ hotline 1900988996, hoặc truy cập website.