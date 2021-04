Số thanh niên Mỹ dọn về sống với cha mẹ tăng kỷ lục

Không ít người cảm thấy xấu hổ khi trở về căn phòng ngủ cũ tại nhà phụ huynh.

Tính đến tháng 7/2020, có 52% thanh niên Mỹ từ 18-29 tuổi, tương đương 26,6 triệu người, đang sống với cha mẹ, New York Post đưa tin.

Đây là con số cao nhất kể từ cuộc Đại suy thoái (1929-1939), theo phân tích mới của Trung tâm Nghiên cứu Pew.

Jess Cohen cùng căn phòng ngủ màu hồng gắn bó với cô suốt thuở nhỏ. Ảnh: Jess Cohen.

Tại xứ cờ hoa, đến một độ tuổi nhất định, thanh niên nào còn ở cùng phụ huynh sẽ bị “kỳ thị”.

Amy Schalet, giáo sư xã hội học tại Đại học Massachusetts Amherst, cho biết xã hội Mỹ có niềm tin mãnh liệt rằng một thanh niên chỉ có thể trưởng thành khi tự tìm cách đứng vững trên đôi chân của mình.

Tuy nhiên, trước tình trạng khủng hoảng kinh tế do đại dịch, nhiều người gặp khó khăn trong việc trả tiền thuê nhà nên bất chấp dọn về sống cùng phụ huynh.

Tại thành phố New York, Jess Cohen (39 tuổi) là một trong số hơn 300.000 cư dân rời khỏi quận Manhattan hào nhoáng để chuyển về sống cùng gia đình ở khu dân cư Fresh Meadows (quận Queens).

Phòng ngủ tuổi thơ của Deanna sau khi sửa sang sao cho phù hợp với gia đình nhỏ của cô. Ảnh: Deanna Kugler Gallucci.

Chiếc phòng ngủ thuở ấu thơ của cô vẫn y nguyên như 20 năm trước: tấm áp phích phim Titanic treo trên tường hồng, búp bê Barbie mô phỏng Kate Winslet, thú nhồi bông…



“Ban đầu, tôi nghĩ rằng mình sẽ chỉ ở lại nhà bố mẹ vài tuần. Tuy nhiên, do dịch Covid-19 vẫn ngoài tầm kiểm soát, tôi vẫn quanh quẩn ở đây. May là ứng dụng dạy online có phần thay đổi hình nền, nếu không tôi sẽ xấu hổ với học sinh về căn phòng này mất”, Jess, giáo viên tại một trường công, chia sẻ với New York Post.

Dù vậy, Jess quyết định không thay đổi cách trang trí căn phòng ngủ cũ.

“Một khi được quay lại giảng dạy trực tiếp, tôi chắc chắn sẽ trở về căn hộ ở Manhattan. Do đó, tôi không sửa sang phòng ngủ màu hồng này làm gì cho mất công. Hơn nữa, lối trang trí này đem lại cho tôi cảm giác hoài niệm về cuộc sống giản đơn ngày trước”, cô nói.

Khi Deanna Kugler Gallucci (31 tuổi), chuyên viên quan hệ công chúng, hạ sinh đứa con đầu lòng vào tháng 7/2020, cha mẹ đã thúc giục vợ chồng cô chuyển về nhà họ ở Massapequa (quận Long Island, New York). Hiện gia đình nhỏ sống trong căn phòng thời thơ ấu của Deanna.

Mặc dù đồ nội thất dần được thay đổi theo thời gian, một số kỷ vật và tranh ảnh vẫn y nguyên như những ngôi sao dạ quang dán trên trường, tấm áp phích từ Rome (Italy) và bộ đĩa DVD phim Laguna Beach.

Tháng 7 năm ngoái, Eric Rivera (30 tuổi) quyết định rời căn hộ của mình ở Williamsburg (thành phố New York) để trở về nhà bố mẹ ở Hamilton (bang New Jersey). Anh không ngờ cha mẹ vẫn giữ nguyên bức tường màu vàng chanh trong phòng mình.

Eric cảm thấy tiện ích thay nền cuộc gọi video không đủ che đi “bức tường xấu hổ kia”, do đó anh lập tức tìm cách thay đổi căn phòng cũ của mình.

Một trong những điều Eric làm đầu tiên khi dọn về nhà cha mẹ là cất hết bộ sưu tập CD và gấu bông cũ. Ảnh: Tamara Beckwith/New York Post.

Đầu tiên, Eric cất hết bộ sưu tập CD và gấu bông cũ, đem đổi tủ quần áo và chiếc gương hồi nhỏ lấy cái tủ trông “người lớn” hơn ở cửa hàng đồ cũ. Anh cũng mua kệ để tivi mới cùng một tấm thảm và gương cỡ dài.

“Tôi cảm thấy may mắn thì không phải thức dậy trong căn phòng màu vàng chanh vốn khơi gợi lại nhiều kỷ niệm trong quá khứ”, Eric chia sẻ.