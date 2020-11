Sơ tán hàng nghìn người khỏi vùng sạt lở

Ứng phó với bão số 10 sắp đổ bộ vào miền Trung, Quảng Ngãi quyết định sơ tán hàng nghìn người ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở núi.

Ngày 5/11, bão Goni có thể đổ bộ đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Hoàn lưu bão sẽ gây mưa cho Trung Bộ với lượng từ 200 đến 400 mm.

Đề phòng xảy ra các sự cố đáng tiếc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa yêu cầu các địa phương tiếp tục sơ tán, di dời dân khỏi những nơi có nguy cơ sạt lở cao, vùng ngập sâu, trũng thấp, đặc biệt là các khu vực đã và đang bị sạt lở đất.

Theo yêu cầu này, các huyện Sơn Tây, Minh Long và Sơn Hà phải tổ chức sơ tán, di dời dân, công nhân đang ở những khu vực sạt lở núi đến nơi trú tránh an toàn trước 17h ngày 3/10. Lực lượng chức năng vận động người dân nếu không có việc cấp thiết, tuyệt đối không rời khỏi nơi tránh trú để quay về nhà.

Điểm sạt lở bên đường Trường Sơn Đông, đoạn qua xã Sơn Long, huyện Sơn Tây. Ảnh: M.Hoàng.

Trao đổi với Zing, ông Phùng Tô Long, Phó chủ tịch huyện Sơn Hà, cho biết địa phương đang lên phương án tổ chức sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm nứt núi đến nơi an toàn trú tránh bão số 10.

"Chúng tôi sẽ sơ tán 21 hộ dân với hơn 100 nhân khẩu ở làng Bồ, thị trấn Di Lăng đến trú tạm ở trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Sơn Hà nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản trước khi cơn bão ập tới", ông Long thông tin.

Còn ông Võ Thìn, Phó chủ tịch UBND huyện Sơn Tây, cho hay địa phương đã lập nhiều đoàn công tác về các xã vận động sơ tán 630 hộ dân với hơn 2.000 nhân khẩu tại 52 điểm sạt lở núi.

"Số hộ dân ở vùng nguy hiểm lở núi ở các xã Sơn Long, Sơn Liên, Sơn Mùa, Sơn Bua và Sơn Dung cần phải sơ tán khẩn cấp trước bão số 10 trước 17h chiều nay", ông Thìn nói.

Về tình hình sạt lở, lãnh đạo huyện Sơn Tây cho biết vào tuần trước, núi lở đã làm sập 6 nhà dân ở làng Hang Rin, thôn Mang He, xã Sơn Bua. Rất may vụ việc xảy ra vào ban ngày, người dân đã sơ tán đến nơi an toàn trước đó vài giờ.

Đến nay, vụ lở núi này đang uy hiếp hơn 40 hộ dân. Còn tại xã Sơn Long, hồi giữa tháng 10 vừa qua, cả quả đồi Le Ngói sạt lở khiến hơn 22.000 m3 đất, đá đổ ập xuống làng.

Vụ sạt lở làm 1 người bị thương, gây sập 2 căn nhà và làm ảnh hưởng lớn đến cuộc sống 56 hộ gia đình.