Số tài khoản chứng khoán mở mới tụt dốc

Đến cuối tháng 7, thị trường ghi nhận 6,3 triệu tài khoản giao dịch chứng khoán, tăng 196.198 tài khoản so với tháng 6. Tuy nhiên, số tăng này đã giảm mạnh so với hai tháng trước.

Theo số liệu từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), tính đến hết tháng 7 năm nay, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có tổng cộng 6,357 triệu tài khoản giao dịch chứng khoán. Trong đó, số lượng tài khoản giao dịch trong nước đạt 6,315 triệu tài khoản, chiếm 99,3%.

Số liệu kể trên đồng nghĩa với việc thị trường đã đón nhận thêm 196.198 tài khoản giao dịch chứng khoán được mở mới trong tháng 7.

Giảm hơn 50%

Trong số tài khoản giao dịch chứng khoán mở mới kể trên, có 195.790 tài khoản do nhà đầu tư trong nước đứng tên, tăng 3,1%. Tuy nhiên, con số này chỉ bằng một nửa so với lượng tài khoản nhà đầu tư trong nước mở mới vào tháng trước (466.216 tài khoản).

Hiện số tài khoản giao dịch do nhà đầu tư cá nhân trong nước đứng tên đạt trên 6,3 triệu đơn vị, tăng 195.709 tài khoản so với tháng trước. Bên cạnh đó, nhà đầu tư tổ chức trong nước cũng mở mới 81 tài khoản trong tháng vừa qua, giảm 55% so với số mở mới tháng 6.

Với nhà đầu tư nước ngoài, VSD cho biết nhóm này đã mở mới 408 tài khoản trong tháng vừa qua, nâng tổng số tài khoản giao dịch do khối ngoại đứng tên lên 41.793 đơn vị. Trong đó, đa số thuộc về nhà đầu tư cá nhân với 36.940 tài khoản, còn lại 4.178 tài khoản là do tổ chức nước ngoài đại diện.

SỐ LƯỢNG TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN MỞ MỚI TỪ NĂM 2020-NAY Nguồn: VSD; Tổng hợp Nhãn Tháng 1/2020 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tháng 1/2021 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tháng 1/2022 2 3 4 5 6 7 Tổng số tài khoản tổng số tài khoản 2384922 2403426 2435566 2472433 2506657 2541887 2569261 2597852 2629561 2666283 2707780 2771409 2858154 2915532 3029407 3140062 3254169 3394639 3496132 3616897 3731859 3862011 4083325 4310211 4505046 4716191 4986827 5218102 5694813 6161296 6357494 Số tài khoản tăng thêm/tháng tài khoản/tháng 10028 18504 32140 36867 34224 35230 27374 28591 31709 36722 41497 63629 86745 57378 113875 110655 114107 140470 101493 120765 114962 130152 221314 226886 194835 211145 270636 231275 476711 466483 196198

Như vậy, kể từ đầu năm, thị trường chứng khoán Việt Nam đã đón nhận thêm hơn 2 triệu tài khoản giao dịch mở mới. Con số này đã vượt tổng số tài khoản mở mới trong hai năm trước cộng lại và tương đương gần 1/3 số tài khoản chứng khoán được mở trong suốt 22 năm thị trường hoạt động.

Đáng chú ý, thị trường chứng khoán trong nước đang có diễn biến lệch pha giữa số tài khoản giao dịch mở mới với biến động các chỉ số chung, đặc biệt là VN-Index.

Hồi tháng 5-6 trước đó, khi số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán mở mới cao kỷ lục (trên 400.000 tài khoản/tháng), chỉ số VN-Index lại giảm mạnh xuống dưới vùng 1.300 điểm và 1.200 điểm, tương đương mức giảm ròng hơn 5% và 7% ở mỗi giai đoạn.

Sau giai đoạn này, VN-Index chốt phiên giao dịch cuối cùng của tháng 7 ở mốc 1.206,33 điểm, tăng 0,73% so với tháng 6 thì số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán mở mới lại giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 2.

Thanh khoản thấp nhất 2 năm

Cũng trong giai đoạn này, thị trường chứng khoán vẫn chưa xuất hiện tín hiệu khởi sắc nào về mặt thanh khoản giao dịch. Giá trị giao dịch bình quân mỗi phiên của cả 3 sàn HoSE, HNX và UPCoM trong tháng 7 chỉ đạt khoảng 13.527 tỷ đồng , giảm 23,5% so với tháng liền trước. Đây cũng là giá trị giao dịch bình quân phiên thấp nhất kể từ cuối năm 2020.

Trên HoSE, thanh khoản trong tháng 7 chỉ đạt 11.502 tỷ đồng /phiên, giảm 20,8% so với tháng 6. Tương tự, trên sàn HNX có giá trị giao dịch bình quân đạt 1.286 tỷ đồng /phiên, giảm 28% so với tháng trước và UPCoM đạt 742 tỷ/phiên, giảm 39,44%.

THANH KHOẢN GIAO DỊCH SÀN HOSE GIẢM MẠNH TỪ ĐẦU NĂM 2022 Nguồn: SSC; Tổng hợp Nhãn Tháng 1/2020 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tháng 1/2021 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tháng 1/2022 2 3 4 5 6 7 Giá trị giao dịch bình quân mỗi phiên tỷ đồng 3670 3687 4276 4230 5660 6750 4751 5102 6692 8266 8592 12567 17043 14094 15576 18473 22038 23807 20397 23173 21037 22230 32602 27147 27679 23355 26576 22312 15222 14658 11502

Tính đến ngày 29/7, HoSE có tổng cộng 554 mã chứng khoán niêm yết, bao gồm 402 mã cổ phiếu, 2 mã chứng chỉ quỹ đóng, 9 mã chứng chỉ quỹ ETF, 137 mã chứng quyền có đảm bảo và 4 mã trái phiếu. Giá trị vốn hóa niêm yết đạt hơn 4,79 triệu tỷ đồng , tăng 0,75% so với tháng trước và tương đương 57% GDP.

Trong đó, sàn HoSE ghi nhận 43 doanh nghiệp có vốn hóa trên 1 tỷ USD . Bao gồm 3 doanh nghiệp có vốn hóa trên 10 tỷ USD là Vietcombank (VCB), Công ty CP Vinhomes (VHM) và Tập đoàn Vingroup (VIC).

Tuy nhiên, 5 cổ phiếu có giá trị giao dịch lớn nhất lại thuộc về Tập đoàn Hòa Phát (HPG) với 9.187 tỷ đồng ; Chứng khoán VNDirect (VND) với 8.683 tỷ đồng ; Sacombank (STB) 8.282 tỷ; Chứng khoán SSI (SSI) 8.035 tỷ; và DIC Corp (DIG) với 7.490 tỷ đồng .