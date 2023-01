So sánh công dụng 2 phương pháp đếm calorie và nhịn ăn gián đoạn

Theo nghiên cứu mới từ Tạp chí Hiệp hội Tim mạch Mỹ, phương pháp nhịn ăn gián đoạn không giúp người ăn kiêng giảm cân, trong khi đếm calorie vẫn là cách hiệu quả hơn cả.

Phát hiện trên của nhóm nghiên cứu ĐH Johns Hopkins có thể khiến những người nhịn ăn 16 tiếng/ngày bất ngờ vì tác dụng ngoài tưởng tượng.



Theo đó, nhịn ăn gián đoạn gần đây đã trở thành một xu hướng ăn kiêng được nhiều người theo đuổi, bao gồm cả những người nổi tiếng siêu mảnh mai như Jennifer Aniston và Gisele Bündchen.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu nghi ngờ về lợi ích của phương pháp này. "Những phát hiện của chúng tôi không ủng hộ việc sử dụng chế độ ăn uống giới hạn thời gian như một chiến lược giảm cân lâu dài", họ tuyên bố.

Theo nghiên cứu của các chuyên gia từ ĐH John Hopkins, việc nhịn ăn gián đoạn không có nhiều tác dụng giảm cân bằng phương pháp đếm calorie. Ảnh minh họa: Forks over knifes.

Nghiên cứu có sự tham gia của 550 người trưởng thành ở bang Maryland và Pennsylvania (Mỹ). Cân nặng và thói quen ăn uống của họ được ghi lại trong một tuần/tháng trong liên tục 6 tháng.

Trung bình, những người tham gia nghiên cứu 51 tuổi và có trình độ đại học. Trong 550 người, 240 người bị béo phì, 169 người thừa cân và 138 người có cân nặng bình thường.

Sau khi phân tích lượng calorie và thời gian giữa các bữa ăn của người tham gia nghiên cứu, các nhà khoa học phát hiện việc tăng cân phụ thuộc vào tổng lượng calorie nạp vào.

Ngoài ra, một điều nữa được phát hiện là những người ăn sáng có ít khả năng tăng cân hơn. Năm ngoái, một nghiên cứu cho thấy nhịn ăn gián đoạn có thể khiến người theo đuổi phương pháp này giảm tuổi thọ nếu tẩy chay bữa sáng.

Trong khi đó, nghiên cứu được đăng trên tạp chí New England Journal of Medicine hồi tháng 4/2022 cũng khẳng định phương pháp nhịn ăn gián đoạn không mang lại kết quả giảm cân tốt hơn so với phương pháp đếm calorie đơn thuần.

Tuy nhiên, không phải nhà khoa học nào cũng đồng ý với kết quả nghiên cứu trên. Giáo sư Tim Spector tại ĐH King's College London lại cho rằng việc đếm calorie là hoàn toàn vô nghĩa.

"Chưa từng có nghiên cứu dài hạn nào cho thấy phương pháp tính calorie là cách giảm và giữ cân hiệu quả", ông Spector nói.