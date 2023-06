Số phụ nữ trữ đông trứng ở Anh đã đạt kỷ lục

Kể từ khi đông lạnh trứng vào tháng 8/2021, Hannah (34 tuổi), nghiên cứu sinh, không còn cảm thấy áp lực phải gấp rút tìm kiếm bạn đời. Nói với Independent UK, người phụ nữ cho biết cô trong tình trạng độc thân từ năm 2018 đến nay.

Nhiều phụ nữ khác ở Anh đồng cảm với câu chuyện của Hannah. Các số liệu mới nhất cho thấy số phụ nữ tìm đến dịch vụ trữ đông trứng đã đạt mức kỷ lục, và ngày càng nhiều người độc thân lựa chọn thực hiện IVF (thụ tinh trong ống nghiệm).

Một nghiên cứu từ Cơ quan thụ tinh và phôi người (HEFA) ở Anh cho thấy hơn 4.000 bệnh nhân đã chọn đông lạnh trứng vào năm 2021, tăng mạnh mẽ so với mức khoảng 2.500 vào năm 2019. Sự gia tăng này đồng nghĩa rằng trữ đông trứng và phôi hiện là phương pháp điều trị sinh sản phát triển nhanh nhất ở Anh.

Chi phí dịch vụ đông lạnh và rã đông trứng trung bình từ 7.000 đến 8.000 bảng Anh. Trong khi đó, một chu kỳ thụ tinh nhân tạo có thể tốn hơn 5.000 bảng Anh.

Hannah, người đã trải qua 3 lần lấy trứng, chọn tham gia chương trình “trữ đông và chia sẻ” tại Ngân hàng Trứng London. Điều này đồng nghĩa rằng cô chỉ phải trả 160 bảng Anh để đông lạnh trứng, đổi lại sẽ hiến tặng một số trứng của mình.

Nếu phải tự chi trả toàn bộ chi phí điều trị, Hannah có thể sẽ cần sử dụng toàn bộ tiền tiết kiệm cả đời của cô. Do đó, tham gia chương trình hiến tặng trứng sẽ là lựa chọn khả thi hơn.

Việc trữ đông trứng khiến nghiên cứu sinh người Anh cảm thấy như “có thêm 5 năm để tìm kiếm bạn đời”, người mà cô muốn có con cùng hoặc thêm thời gian để đảm bảo tài chính.

“Quyết định này khiến quá trình hẹn hò của tôi trở nên dễ thở và thú vị hơn. Tôi có thể đi hẹn hò khi tôi muốn vậy, thay vì cảm thấy bị áp lực”, cô nói.

Hannah chia sẻ thêm: “Cảm giác như tôi có quyền kiểm soát hơn, thêm thời gian và lựa chọn để gặp đúng người. Trước đây, tôi từng gặp phải không ít trải nghiệm kém vui với đàn ông”.

“Chương trình ‘trữ đông và chia sẻ’ kéo dài được quy định và áp dụng cho những phụ nữ mong muốn giúp đỡ người khác mang thai, đồng thời cho phép họ hưởng lợi từ việc lưu trữ trứng miễn phí”, bác sĩ Kamal Ahuja, Giám đốc khoa học của Ngân hàng Trứng London, nói với Independent UK.

Không chỉ ở Anh, một nghiên cứu được đăng trên tạp chí Fertility and Sterility cho thấy tỷ lệ phụ nữ chọn đông lạnh trứng tại Mỹ đã tăng 39% từ năm 2019 đến năm 2021.

Năm 2022, một nghiên cứu khác trên tạp chí này cho thấy phương pháp đông lạnh trứng được nhiều phụ nữ 21-45 tuổi cân nhắc thực hiện sau khi thế giới trải qua đại dịch.

Trữ đông trứng giúp người phụ nữ bảo tồn khả năng sinh sản của mình trong tương lai. Khi muốn có con, họ có thể rã đông trứng để thực hiện các phương pháp sinh sản như thụ tinh ống nghiệm.

Nữ giới có 2 lý do chính khi lựa chọn đông lạnh trứng. Đầu tiên, sức khỏe hiện tại không cho phép họ mang thai. Việc mắc một số bệnh lý như ung thư phải hóa trị hoặc xạ trị có thể làm hỏng trứng. Trong tình huống tệ hơn, người phụ nữ có thể phải cắt bỏ buồng trứng và không thể có con tự nhiên trong tương lai.

Một lý do khác ngày càng trở nên phổ biến là nhiều phụ nữ vừa muốn trì hoãn sinh sản, nhưng vẫn muốn bảo toàn cơ hội có con.

