Số phận trái ngược của hai mỹ nhân 'Tình yêu trong sáng'

Chae Rim, Kim So Yeon đều vang danh nhờ thành công của phim “Tình yêu trong sáng”. Sau 20 năm, một trong hai mỹ nhân đã đánh mất hào quang.

Cuối năm 2020, Chae Rim khiến người hâm mộ nuối tiếc khi truyền thông Hàn Quốc đưa tin cô ly hôn tài tử Cao Tử Kỳ. Giờ đây, nữ diễn viên phải đối mặt với hôn nhân tan vỡ và sự nghiệp mờ nhạt.

Đối lập với Chae Rim, Kim So Yeon - mỹ nhân cũng vụt sáng từ phim All About Eve (Tình yêu trong sáng) lại đang tận hưởng quãng thời gian sự nghiệp thăng hoa. Không lận đận tình duyên như Chae Rim, hôn nhân của người đẹp họ Kim vẹn tròn, ít điều tiếng và sóng gió.

Vụt sáng từ Tình yêu trong sáng

Tình yêu trong sáng từng được xem là hiện tượng của truyền hình Hàn thập niên 2000. Sau khi "làm mưa làm gió" ở quê nhà, phim được các quốc gia châu Á khác như Nhật Bản, Thái Lan, Việt Nam… mua bản quyền phát sóng. Philippines, Trung Quốc thậm chí còn sản xuất phiên bản remake của Tình yêu trong sáng.

Thành công của tác phẩm đã nâng tầm tên tuổi cho loạt ngôi sao như Chae Rim, Kim So Yeon, Jang Dong Gun, Han Jae Suk. Tuy nhiên, công chúng dành tình cảm khác biệt cho hai mỹ nhân trong phim.

Nếu như Chae Rim được yêu mến, ca ngợi như thần tượng một thời vì khắc họa nhân vật Jin Sun Mi hiền lành, tốt bụng, thì Kim So Yeon lại bị một bộ phận khán giả công kích bởi sự toan tính, ích kỷ đến tàn nhẫn của vai diễn Heo Young Mi.

Chae Rim và Kim Seo Yeon đều vang danh nhờ Tình yêu trong sáng.

Ở tuổi 20, Kim So Yeon bước đầu khẳng định thực lực, nhưng cũng đón nhận trắc trở trong nghề. Vai phản diện ở Tình yêu trong sáng buộc cô đối diện với thái độ ghét bỏ, xa lánh của người hâm mộ. Sự khắc nghiệt ấy khiến nữ diễn viên có lúc phải bật khóc. Kể từ Tình yêu trong sáng, Kim So Yeon được mệnh danh là “ác nữ đẹp nhất màn ảnh”.

Thập niên 2000, nhận thấy cơ hội đưa danh tiếng vươn xa vượt khỏi biên giới Hàn Quốc nhờ bước đệm mang tên Tình yêu trong sáng, Chae Rim và Kim So Yeon có cùng định hướng phát triển sự nghiệp. Bộ đôi mỹ nhân tìm đường sang Trung Quốc đóng phim. Thế nhưng, mảnh đất tỷ dân không dễ dung nạp một ngôi sao đến từ Hàn Quốc.

Ban đầu, Chae Rim gặp may ở thị trường Hoa ngữ. Cô thuận lợi tấn công màn ảnh Trung Quốc thông qua loạt tác phẩm Tình trong biển tình, Dương môn hổ tướng, Công chúa Thăng Bình… Song, theo sau những thành công ban đầu là sự mờ nhạt.

Chae Rim và Kim So Yeon đều từng chuyển hướng diễn xuất sang Trung Quốc, nhưng không dễ đạt thành công lâu dài.

Kim So Yeon đặt chân đến Trung Quốc với hy vọng thoát khỏi cái bóng từ vai diễn để đời Heo Young Mi. Năm 2005, mỹ nhân 40 tuổi gây ấn tượng qua phim điện ảnh Thiết kiếm hạ thiên sơn. Về sau, cô tham gia tác phẩm Đại Thanh huy thương, nhưng dự án này không thành công như mong đợi.

Chae Rim mờ nhạt, Kim So Yeon thăng hoa

Hiện tại, trong khi cái tên Chae Rim dần biến mất khỏi bản đồ ngôi sao thực lực của làng giải trí xứ kim chi thì Kim So Yeon đang thăng hoa với vai diễn mới, dự án mới.

Từ sau năm 2010, Chae Rim vắng bóng dần khỏi màn ảnh Trung và Hàn. Cô cũng hạn chế xuất hiện trong các sự kiện giải trí. Nữ diễn viên dành phần lớn thời gian chăm sóc cho gia đình mới.

Người hâm mộ chỉ thỉnh thoảng thấy Chae Rim xuất hiện trên mặt báo thông qua những mẩu tin chẳng mấy tích cực. Đó là khi mỹ nhân 41 tuổi vướng nghi án phẫu thuật thẩm mỹ. Dù liên tục phủ nhận động chạm dao kéo quá đà, cô vẫn không ít lần xuất hiện với gương mặt sưng phù, cứng đơ, nụ cười thiếu tự nhiên. Đó còn là khi tin đồn Chae Rim và Cao Tử Kỳ đường ai nấy đi râm ran trên các diễn đàn.

Chae Rim đánh mất dần hào quang từ sau năm 2010.

Trái ngược với đồng nghiệp, Kim So Yeon vực dậy sự nghiệp sau quãng thời gian loay hoay, chật vật thoát khỏi cái bóng của Heo Young Mi. Theo Chosun Ilbo, ngôi sao 40 tuổi từng hoài nghi về con đường diễn xuất của mình. Cô tạm dừng đóng phim một thời gian và suy nghĩ về việc tiếp tục theo đuổi nghệ thuật hay từ bỏ.

Và rồi, Goumet (2008), Iris (2009) đã cứu rỗi Kim So Yeon khỏi mối băn khoăn đó. Nữ diễn viên lấy lại niềm vui khi cống hiến tài năng cho màn ảnh. Cô bắt đầu lột xác và xây dựng cho mình lối diễn linh hoạt. Thay vì chỉ nhận vai phản diện già dặn, tính cách phức tạp, khó nắm bắt tâm lý, Kim So Yeon thử sức với các nhân vật có tính cách tươi sáng hơn, hoặc cá tính hơn, hoặc bi kịch hơn.

Từ Prosecutor Princess, Dr.Champ, Iris II, I Need Romance 3, Happy Home, Secret Mother… khán giả có dịp chứng kiến sự biến hóa của Kim So Yeon. Bất cứ kiểu vai nào, từ đả nữ đầy bản lĩnh, cô gái nhu mì, hiền dịu hay người mẹ có số phận bất hạnh, nữ diễn viên đều có thể lột tả sinh động.

Kim So Yeon từng hoài nghi về con đường diễn xuất, nhưng cô sớm lấy lại cân bằng và vực dậy sự nghiệp.

Năm 2020, Kim So Yeon chinh phục đông đảo người hâm mộ bằng màn thể hiện đầy ám ảnh trong The Penthouse: War in Life (vai Cheon Seo Jin). Cô quay trở về với hình tượng ác nữ nhưng khiến khán giả vừa thương, vừa hận.

Ngôi sao họ Kim đón nhận cơn mưa lời khen diễn xuất từ các nhà phê bình và công chúng. Thậm chí, trên các diễn đàn phim ảnh, cư dân mạng khẳng định Kim So Yeon xứng đáng nhận giải Daesang (giải thưởng cao quý nhất ở các lễ trao giải truyền hình thường niên) cho những cống hiến ở The Penthouse: War in Life.

Đường tình duyên trái ngược

Chae Rim đã hai lần thất bại trong hôn nhân. Những tưởng Cao Tử Kỳ là bến đỗ bình yên cuối cùng của sao phim Tình yêu trong sáng, nhưng rốt cuộc, hạnh phúc một lần nữa không mỉm cười với cô.

Năm 2003, Chae Rim lên xe hoa với ca sĩ Lee Seung Hwan. Chỉ 2 năm sau, họ chia tay. Lý do được cho là xuất phát từ tính cách khác biệt, mâu thuẫn về quan điểm sống và thời gian xa mặt, cách lòng lâu ngày.

Năm 2014, Chae Rim tái hôn với nam diễn viên Trung Quốc Cao Tử Kỳ. Sau đám cưới, mỹ nhân 41 tuổi gần như không hoạt động nghệ thuật. Năm 2017, cặp vợ chồng chào đón con trai đầu lòng. Tổ ấm của họ tan vỡ vào năm 2020.

Chae Rim có đường tình duyên lận đận, trải qua hai lần thất bại trong hôn nhân.

Trên thực tế, tin đồn mối quan hệ giữa Chae Rim và Cao Tử Kỳ rạn nứt đã xuất hiện từ lâu. Cặp đôi hoàn tất thủ tục ly hôn năm 2018. Chae Rim lặng lẽ đâm đơn ly dị và đưa con trai trở về Hàn Quốc sinh sống.

Một số nguồn tin cho hay cặp đôi nổi tiếng ly hôn vì Cao Tử Kỳ có người phụ nữ khác, nhưng nguồn tin khác lại cho rằng nguyên nhân nằm ở sự bất đồng ngôn ngữ, lối sống. Trang Sina, Trung Quốc còn tiết lộ Chae Rim mắc chứng trầm cảm sau khi sinh con trai đầu lòng. Cô đưa con về Hàn Quốc để sinh sống và chữa bệnh, trong khi Cao Tử Kỳ lại bận rộn với sự nghiệp ở quê nhà. Khoảng cách địa lý khiến cặp vợ chồng dần xa nhau.

Đường tình duyên của Kim So Yeon suôn sẻ hơn Chae Rim. Năm 2017, khi tuổi ngấp nghé 40, nữ diễn viên lên xe hoa với bạn trai Lee Sang Woo trong sự chúc phúc của gia đình hai bên và đồng nghiệp thân thiết.

Hôn nhân của Kim So Yeon suôn sẻ, ít điều tiếng.

Kim So Yeon gặp gỡ Lee Sang Woo trên phim trường Happy Home. Tình yêu đến với họ một cách tự nhiên. Từ đồng nghiệp, hai ngôi sao trở thành bạn đồng hành chia sẻ niềm vui, nỗi buồn của nghề diễn, rồi tình cảm lớn dần và sâu đậm đến mức đủ để họ tự tin công khai mối quan hệ trước truyền thông vào tháng 9/2016.

Mỹ nhân họ Kim và chồng đã trải qua 3 năm hôn nhân ít điều tiếng. Cặp đôi thường thể hiện lòng biết ơn với đối phương khi xuất hiện trên chương trình truyền hình hay các cuộc phỏng vấn với báo chí.

Ở tuổi 40, Kim So Yeon dường như có tất cả, sự nghiệp thăng hoa, nhan sắc mặn mà và hôn nhân vẹn tròn.