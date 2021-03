Số phận trái ngược của hai mỹ nhân phim 'Người hầu gái'

Cũng từ sau Người hầu gái, Kim Tae Ri được xem là sao hạng A của ngành điện ảnh xứ kim chi và chỉ hợp tác với các ngôi sao hàng đầu như Song Joong Ki, Ha Jung Woo, Yoo Hae Jin. Với bộ phim truyền hình đầu tay, cô hợp tác với ngôi sao quốc tế Lee Byung Hun, trong bộ phim Mr. Sunshine do "biên kịch vàng" Kim Eun Sook viết kịch bản. Sắp tới, cô sẽ xuất hiện trong tác phẩm điện ảnh Alien của đạo diễn Choi Dong Hoon, đóng cùng Ryu Jun Yeol, Kim Woo Bin, So Ji Sub, Yum Jung Ah, Yoo Jae Myung.