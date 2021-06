Số phận nhóm nhạc nữ bị công ty bỏ rơi

Sau khi gugudan tan rã, Kang Mina chuyển hướng theo đuổi con đường diễn xuất chuyên nghiệp. Cô đang đảm nhận vai chính trong 2 tác phẩm là Summer Guys và When Flowers Bloom, I Think Of The Moon. Cựu thần tượng sinh năm 1999 cũng được nhiều nhãn hàng thời trang xa xỉ ưu ái, liên tục mời chụp ảnh quảng cáo.