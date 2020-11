Số phận khác biệt của dàn diễn viên 'Triệu phú ổ chuột' sau 12 năm

Kể từ thành công trong vai diễn Jamal lớn tuổi, Dev Patel xuất hiện trong The Best Exotic Marigold Hotel của Wes Anderson và phim truyền hình The Newsroom của HBO. Sao nam 30 tuổi từng nhận đề cử giải Oscar với vai Saroo trong Lion. Trong các diễn viên Triệu phú ổ chuột, sự nghiệp của ngôi sao sinh năm 1990 thành công và thuận lợi hơn cả. Ảnh: Getty.