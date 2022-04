Số phận của những ngôi sao bị Hollywood tẩy chay

So với ngôi sao vướng cáo buộc tình dục, hình phạt 10 năm không đến Oscar của Will Smith được cho là nặng nề nhất trong số những cái tên bị Hollywood tẩy chay.

Theo New York Post, sau khi bị Viện Hàn lâm cấm đến giải Oscar trong 10 năm, Will Smith trở thành thành viên của "câu lạc bộ những ngôi sao bị Hollywood tẩy chay".

Nhiều ngôi sao vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ khi gặp những scandal khó chấp nhận, đặc biệt là những cáo buộc tình dục. Một số kiên quyết từ chối xin lỗi, làm tăng thêm sự chán ghét của khán giả với những đáp trả gây tranh cãi.

Will Smith gặp đại hạn

Sau khi tiến lên sân khấu tát Chris Rock tại lễ trao giải Oscar lần thứ 94, Will Smith trở thành nhân vật được nhắc đến nhiều nhất những ngày qua. Nam diễn viên đã thiếu kiềm chế, hành động theo bản năng sau khi Chris Rock mang chứng rụng tóc của vợ anh ra làm trò đùa.

"Câm miệng lại, đừng nhắc tên vợ tôi nữa", nam diễn viên nói trên sân khấu.

Sau khi xảy ra sự việc tại Oscar, Will Smith bị hàng loạt người nổi tiếng lên tiếng tẩy chay. Những người chỉ trích gay gắt tài tử King Richard là Judd Apatow, Jim Carrey, hai MC Oscar Amy Schumer, Wanda Sykes và sao phim The Batman Zoe Kravitz.

Will Smith đối mặt nhiều thử thách sau khi tát Chris Rock ở Oscar. Ảnh: Getty.

Thậm chí, Jim Carrey nói anh sẽ kiện Will Smith 200 triệu USD nếu như bị tát giống Chris Rock. "Bạn không thể tiến lên sân khấu tát người khác chỉ vì trò đùa của họ", Carrey nói.

Hãng Sony sau đó dừng dự án Bad Boy 4. Netflix cũng tạm hoãn sản xuất bộ phim Fast and Loose do Will Smith đóng chính. Các hãng phim rút khỏi dự án sản xuất phim tài liệu về cuộc đời tài tử sau vụ việc.

Ngày 8/4, Viện Hàn lâm ra quyết định chính thức đến Will Smith. Nam diễn viên bị cấm đến giải Oscar trong 10 năm. Đây được xem là án phạt khá nặng đối với nam diễn viên. Tài tử Aladdin sau đó đồng ý rời khỏi AMPAS và tôn trọng mọi quyết định của Viện Hàn lâm.

Theo New York Post, Will Smith đang lo cho số phận của bộ phim Emancipation, phần tiếp theo của Hancock và Karate Kid mà anh đóng vai trò nhà sản xuất.

Kevin Spacey đánh mất sự nghiệp

Năm 2017, nam diễn viên Anthony Rapp lên tiếng tố cáo Kevin Spacey quấy rối tình dục anh từ năm 1986. Lúc đó Rapp chỉ 14 tuổi. Sau khi vướng cáo buộc, Spacey nói ông không nhớ vụ việc, đồng thời đưa ra lời xin lỗi chân thành vì hành vi không phù hợp lúc say rượu.

Sau vụ việc, Spacey tiếp tục bị tố cáo là kẻ tấn công tình dục. Harry Dreyfuss - con trai nam diễn viên Richard Dreyfuss - nói sao phim House of Cards chẳng khác gì "kẻ săn mồi" ở Hollywood. Nam diễn viên cùng hơn 30 người khác đồng loạt kiện Spacey ra tòa.

Kevin Spacey vướng hàng loạt cáo buộc sau khi công khai đồng tính. Ảnh: Getty.

Sau vụ việc, Spacey bị sa thải khỏi series nổi tiếng House of Cards. Các cảnh quay của nam diễn viên trong All the Money in the World bị xóa, sau đó nhà sản xuất mời Christopher Plummer để thế vai.

Bộ phim tiểu sử về Gore Vidal do nam diễn viên đóng chính cũng bị hủy bỏ. Hàng loạt công ty, nhà sản xuất hợp tác cùng Spacey trước đó cũng ruồng bỏ nam diễn viên.

Tháng 11/2021, hai công ty sản xuất M. Proffit và Trigger Street đòi Kevin Spacey bồi thường 31 triệu USD vì scandal của ông khiến bộ phim House of Cards bị ảnh hưởng.

Trong năm nay, Spacey quay lại màn ảnh rộng Italy với bộ phim The Man Who Drew God. Tác phẩm nói về người nổi tiếng bị tẩy chay Faye Dunaway chưa có ngày phát hành tại Mỹ.

Vụ Rapp tố cáo Spacey tấn công tình dục trong quá khứ sẽ được mang ra xét xử vào tháng 10 tại New York, Mỹ. Đây sẽ là phiên tòa quyết định số phận của tài tử nổi tiếng.

Sao phim Call Me by Your Name rục rịch trở lại

Năm 2021, nam diễn viên Armie Hammer bị hàng loạt phụ nữ lên tiếng cáo buộc tình dục. Trong số đó, Effie Angelnova nói cô bị Hammer tấn công một cách thô bạo, có nhiều suy nghĩ bệnh hoạn, thậm chí là ''ăn thịt người''.

Người yêu cũ khác của Hammer là Paige Lorenze tuyên bố bị nam diễn viên dùng dao khắc lên vùng xương chậu để đánh dấu chủ quyền. Anh thậm chí yêu cầu cô phẫu thuật cắt bỏ xương sườn.

Courtney Vucekovich - người hẹn hò tài tử Call Me by Your Name được 5 tháng - nói nam diễn viên từng chia sẻ việc tài tử 36 tuổi muốn ngấu nghiến xương sườn của cô.

Armie Hammer bị nhiều phụ nữ tố bạo lực tình dục. Ảnh: Wire.

Trước hàng loạt cáo buộc, đại diện của Armie Hammer lên tiếng phủ nhận tất cả. "Bất cứ sự tương tác nào cũng đều được trao đổi, thống nhất. Họ tự nguyện làm điều đó với anh ấy", luật sư nói.

Sau những cáo buộc, Armie Hammer bị gạch tên khỏi hàng loạt dự án, bao gồm phim Shotgun Wedding đóng cùng Jennifer Lopez, loạt phim The Offer của Paramount và chương trình Broadway The Minutes.

Đầu tháng 2, Hammer xuất hiện trong bộ phim Death on the Nile. Theo New York Post, bộ phim chẳng khác nào ác mộng với cánh nhà báo. Họ phải tìm cách né mặt, tên của nam diễn viên trong các bức ảnh.

Theo The Sun, Hammer hoàn thành thời gian cai nghiện 1 tháng tại Florida sau các cáo buộc về tình dục, rượu và ma túy. Cuối năm 2021, LAPD hoàn thành điều tra và tuyên bố không có chứng cứ về việc Armie Hammer tấn công tình dục. Một người bạn của nam diễn viên nói anh chuẩn bị trở lại Hollywood sau thời gian ở ẩn.

Marilyn Manson bị gọi là quái vật ở Hollywood

Tháng 2/2021, nữ diễn viên Evan Rachel Wood lên tiếng cáo buộc ca sĩ Marilyn Manson là kẻ tấn công tình dục.

"Tên của kẻ bạo hành tôi là Brian Warner hay còn được thế giới biết đến là Marilyn Manson. Hắn đã lợi dụng tôi suốt nhiều năm trời. Tôi bị tẩy não và lôi kéo để phục tùng. Tôi muốn vạch mặt hắn và kêu gọi tẩy chay trước khi hắn hủy hoại thêm cuộc sống của bất kỳ ai khác", Rachel Wood viết.

Ngay sau đó, hơn 10 người phụ nữ đưa ra cáo buộc chống lại Manon. Bốn người trong số họ - bao gồm nữ diễn viên Esmé Bianco của Game of Thrones - đệ đơn kiện "quái vật Hollywood".

Marilyn Manson bị tố lạm dụng nhiều phụ nữ. Ảnh: Getty.

Lên tiếng phủ nhận mọi cáo buộc, nhưng với hàng loạt chứng cứ, nam ca sĩ bị hãng thu âm Loma Vista cắt đứt quan hệ. Vai diễn của nam ca sĩ trong American Gods bị cắt, một tập Creepshow có Manson đóng chính cũng bị cắt. Quản lý của ngôi sao nhạc rock cũng từ bỏ anh.

Tháng 3, Marilyn Manson đệ đơn kiện Evan Rachel Wood sau khi bị cả Hollywood tẩy chay. Ít lâu sau, HBO phát hành bộ phim tài liệu Phoenix Rising với hàng loạt bằng chứng thuyết phục về tội tấn công tình dục.

Sở cảnh sát quận LA đã khám xét nhà của nam diễn viên và thu giữ nhiều vật dụng liên quan đến cáo buộc hành hung. Rolling Stone sau đó tuyên bố các đài phát thanh giảm đáng kể lượt phát sóng của nam ca sĩ từ khi xuất hiện cáo buộc.