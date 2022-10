Số phận của Elizabeth Olsen sau chia sẻ 'xấu hổ vì đóng phim Marvel'

Kevin Feige - Chủ tịch Marvel Studios - ẩn ý khả năng trở lại của Elizabeth Olsen: "Mọi thứ đều có thể xảy ra trong đa vũ trụ. Mọi người hãy chờ xem".

Wanda là vai diễn ấn tượng nhất của Elizabeth Olsen.

Gần đây, trả lời phỏng vấn Variety, Elizabeth Olsen mô tả những phân đoạn thi triển phép thuật trên trường quay là “ngớ ngẩn”. Cảnh nhân vật Scarlet Witch cố gắng lấy viên đá tâm trí khỏi Vision (Paul Bettany), đồng thời chống lại Thanos (Josh Brolin) trong Avengers: Infinity War (2018) chính là khoảnh khắc khiến minh tinh xấu hổ.

Cô cho biết: "Thật xấu hổ với cảnh đó, giống như kiểu cả thế giới đang phụ thuộc vào bạn. Tôi nhẹ nhõm và chỉ biết cười khúc khích mỗi lúc nhớ lại. Tôi hiểu khi không có hiệu ứng, hành động khua chân múa tay của chúng tôi thật ngớ ngẩn. Chúng tôi biết điều đó nhưng phải làm hết mình để ê-kíp xử lý hậu kỳ".

Giải thích về cách làm của Marvel, cô cho rằng hãng muốn chiều chuộng người xem là chính. "Đơn giản vì khán giả cũng thích như vậy", minh tinh nhận định.

Khi chưa qua xử lý hiệu ứng, cảnh Scarlet Witch đối diện với Thanos và Vision trong Avengers: Infinity War thực chất chỉ là khoảnh khắc Scarlet Witch gồng mình, đưa tay về hai phía. Ảnh: Insider.

Với chia sẻ mang tính đụng chạm này, người hâm mộ đặt câu hỏi tương lai của Olsen ở MCU sẽ về đâu?

Khả năng trở lại MCU

Ở đoạn kết của Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Wanda Maximoff/Scarlet Witch chấp nhận hy sinh để phá hủy ngôi đền tàn ác trên đỉnh núi Wundagore. Một phiên bản khác của nữ phù thủy được giới thiệu, nhưng nhân vật không xuất hiện ở phần after credit.

Về cơ bản, Marvel Studios khiến người xem phải suy nghĩ và đoán già đoán non rằng liệu số phận bạn gái Vision đã thực sự kết thúc?

Phát biểu trên truyền thông, Kevin Feige - Chủ tịch Marvel Studios - bày tỏ tình cảm với Olsen và lấp lửng khả năng trở lại vai phù thủy đỏ của minh tinh Hollywood: "Chúng tôi sẽ làm việc với Lizzie (tên đầy đủ của cô là Elizabeth Chase 'Lizzie' Olsen) trong 100 năm nữa nếu có thể".

Người đứng đầu Marvel không đề cập bất kỳ kế hoạch cụ thể nào, nhưng ẩn ý: "Mọi thứ đều có thể xảy ra trong đa vũ trụ. Mọi người hãy chờ xem".

Tạo hình có phần đáng sợ của Elizabeth Olsen trong Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ảnh: Mashable.

Trước luồng thắc mắc về khả năng sống sót của Wanda sau Doctor Strange 2, ông Feige ám chỉ nhân vật có thể vẫn chưa chết. Chia sẻ này khiến người hâm mộ tin rằng hình tượng nữ phù thủy quyền năng sẽ tái xuất và càng mạnh mẽ hơn.

"Tôi không chắc chắn rằng chúng ta đã chứng kiến Wanda bị đống đổ nát chôn vùi. Tôi chỉ nhìn thấy tòa tháp đang lao xuống và một tia chớp đỏ lóe lên. Chẳng rõ điều đó mang ý nghĩa gì", Feige nói thêm.

Olsen nói cô cũng không biết cảnh đó thể hiện cho điều gì. "Thực sự, tôi không biết tương lai của vai diễn này ra sao", minh tinh khẳng định chưa có thêm bất kỳ thỏa thuận nào giữa cô và Marvel Studios.

Chia sẻ của Olsen có thể là thật, song nhiều khả năng là cách giữ bí mật cho hãng.

Mặc dù mọi thông tin vẫn còn được giấu kín, Olsen lại có động thái ủng hộ nếu phim riêng về Wanda Maximoff/Scarlet Witch được thực hiện.

Người đẹp nói: "Đối với tôi, cái hay của các phim siêu anh hùng không phải là nội dung, mà nó phải thể hiện một quan điểm mạnh mẽ".

Khi cởi bỏ lớp áo phù thủy

Từ vai phụ được đẩy lên thành nhân vật chính trong WandaVision (2021), hình ảnh Wanda Maximoff giờ đây để lại ấn tượng sâu đậm đối với khán giả, nhất là sau những cung bậc cảm xúc khó tả ở Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022).

Có thể Wanda là vai nặng ký nhất, nhưng không phải là tất cả của Elizabeth Olsen. Minh tinh còn tiềm năng tỏa sáng ở những tác phẩm khác ngoài MCU, cây bút Jen Ong của The Things nhận định.

Trong lúc sự trở lại của Wanda vẫn còn là dấu chấm hỏi, Olsen xác nhận cô bận rộn tham gia dự án phim tiểu sử tội phạm Love and Death của HBO.

Love and Death xoay quanh câu chuyện về Candy Montgomery (Olsen đóng) ngoại tình với chồng bạn thân. Khi bị phát hiện, người phụ nữ độc ác này đã nhẫn tâm sát hại bạn mình.

Vai diễn được giới chuyên môn dự đoán sẽ là bước ngoặt mới của Olsen ở thể loại vai phản diện.

Elizabeth Olsen chứng tỏ diễn xuất đa dạng, không bị đóng khung bởi hình tượng phù thủy. Ảnh: Deadline.

"Tôi thích các dạng nhân vật có nhiều hành động như vậy nhưng mọi người không đồng ý. Trong thế giới mà chúng ta không quan tâm đến việc thấu hiểu những quan điểm khác nhau, tôi thấy nếu khán giả có thể đồng cảm với những người trái ngược suy nghĩ với mình, đó là điều tốt", Olsen nói về quyết định thoát khỏi hình tượng phù thủy.

Đối với việc khắc họa kẻ sát nhân ngoài đời thực trên màn ảnh, Olsen hào hứng chia sẻ: "Tôi cực kỳ muốn đảm nhận nhân vật này (Candy Montgomery)".

Lesli Linka Glatter, đạo diễn kiêm nhà sản xuất của Love and Death, khen ngợi Olsen sau khi phim đóng máy ở Texas vào tháng 7: "Có vài cảnh tôi đứng ngay trước mặt Elizabeth và thấy rõ mọi diễn biến trong ánh mắt cô ấy. Elizabeth đã hoàn thành công việc rất tốt".