Số phận các thành viên GFriend sau khi nhóm đột ngột tan rã

Sau khi GFriend tan rã, Sowon, Yuju và Yerin ký hợp đồng với công ty mới để hoạt động solo. Ba thành viên còn lại tiếp tục quảng bá cùng nhau.

Yuju im ắng sau khi gia nhập công ty của Kang Daniel

Tháng 5, nhóm nhạc GFriend đột ngột tan rã sau 6 năm hoạt động. Thông tin trên khiến khán giả bàng hoàng bởi trước đó GFriend hoạt động hiệu quả và không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy sự tan rã. Khi đó, các cô gái không giải thích lý do, nhưng gửi lời xin lỗi người hâm mộ vì đột ngột đường ai nấy đi. Sau khi rời khỏi công ty quản lý cũ là Source Music, thành viên Yerin ký hợp đồng với Sublime Artist Agency, Sowon gia nhập IOK Company và Yuju bắt đầu sự nghiệp mới với KONNECT Entertainment. KONNECT Entertainment do Kang Daniel (cựu center của nhóm Wanna One) thành lập. Trong khi các thành viên cùng nhóm đã có hoạt động mới, Yuju vẫn im ắng. Trước đó, Yuji là hát chính của GFriend, do đó, công chúng mong đợi nữ ca sĩ sớm phát hành sản phẩm.

Eunha, SinB và Umji hoạt động trong nhóm nhạc mới

Đầu tháng 10, Yonhap News đưa tin 3 cựu thành viên Eunha, SinB và Umji đã ký hợp đồng độc quyền với công ty giải trí Big Planet Made. Họ tiếp tục hoạt động với tư cách nhóm nhạc VIVIZ gồm 3 thành viên. “Thời gian dài đã trôi qua. Tôi biết ơn người hâm mộ đã chờ đợi. Tôi có khởi đầu mới tại BPM Entertainment cùng SinB và Umji. Tôi muốn đáp lại tình yêu của các bạn bằng âm nhạc hay và những màn trình diễn chất lượng”, Eunha chia sẻ về việc tái ra mắt trong nhóm nhạc mới. Trong khi đó, Umji tâm sự: "Trong tương lai, Eunha, SinB và tôi hoạt động cùng nhau như một bộ ba trực thuộc BPM Entertainment. Chúng tôi trải qua nhiều khó khăn nhưng bây giờ mọi thứ đã ổn thỏa".

Yerin và Sowon ra mắt với vai trò diễn viên

Ngay khi gia nhập công ty mới, Yerin và Sowon đã thông bao kế hoạch hoạt động với vai trò diễn viên. Ngày 19/8, công ty quản lý thông báo Yerin đóng vai chính trong web drama Witch Shop Reopen với vai Lee Hae Na. Trong khi đó, Sowon đổi nghệ danh thành tên thật Kim So Jung để bắt đầu sự nghiệp diễn xuất. Cô cùng Chanwoo (thành viên nhóm iKON) tham gia Chilling Co-Habitation - bộ phim hài lãng mạn pha yếu tố kinh dị. Sowon đảm nhận vai Jung Se Ri, nhân vật ấm áp và tươi sáng dù cô phải vật lộn để sống. Chilling Co-Habitation dự kiến ra mắt vào nửa đầu năm 2022.