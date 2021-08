Số phận các siêu anh hùng tại Trung Quốc

Ba bom tấn mới nhất của Marvel ít có khả năng ra rạp ở Trung Quốc vì ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh và những tranh cãi xung quanh.

Ngày 13/8, theo SCMP, ba bộ phim siêu anh hùng Marvel Studios là Black Widow, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings và Eternals chưa có kế hoạch ra mắt Trung Quốc.

Hiện tại, Black Widow chưa có dấu hiệu ra rạp ở Đại lục, trong khi tác phẩm về siêu điệp viên người Nga ra mắt ở nhiều quốc gia vào đầu tháng trước.

Black Widow chưa ấn định ngày ra rạp ở Trung Quốc.

Tuy thường xuyên cập nhật tình hình ra rạp ở nhiều thị trường, Marvel lại bỏ ngỏ khả năng Black Widow chiếu ở Trung Quốc. Điều này khiến bom tấn của Disney hiếm có cơ hội thu được lợi nhuận khổng lồ từ phòng vé lớn nhất thế giới.

Trong khi đó, nhiều khả năng Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings và Eternals không được ra mắt ở Trung Quốc.

Theo SCMP, cả ba bộ phim siêu anh hùng Marvel đều không làm hài lòng người Trung Quốc. Trong khi Black Widow có thông tin tiêu cực về Nga, Shang-Chi bị chỉ trích vì phát triển nhân vật dựa trên kẻ phản diện Phúc Mãn Châu của Trung Quốc.

Eternals - bộ phim siêu anh hùng có mặt Angelina Jolie và Salma Hayek - lại bị tẩy chay vì được chỉ đạo bởi Chloe Zhao. Đạo diễn người Mỹ gốc Trung Quốc bị chỉ trích khi cho rằng Trung Quốc là nơi có đầy rẫy dối trá.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings và Eternals ít có khả năng chiếu ở Trung Quốc.

"Chúng tôi không biết liệu những bộ phim Marvel có được ra rạp ở Trung Quốc hay không. Điều đó không thể đoán trước, đặc biệt khi đợt bùng phát Covid-19 mới tiếp tục xảy ra", đại diện chuỗi rạp China Film Stellar nói với SCMP.

Theo quản lý của chuỗi rạp Wanda Film, các phim nước ngoài muốn chiếu ở Đại lục phải qua nhiều khâu kiểm duyệt. Thậm chí, khi đã lên lịch phát hành, phim vẫn có nguy cơ bị hủy.