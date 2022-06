Số phận BTS khi tạm tan rã

Tờ Korea Joongang Daily chỉ ra hoạt động solo của các thành viên BTS đang có nhiều dấu hiệu khả quan. Do đó, việc nhóm tạm dừng hoạt động không đáng lo ngại.

Việc BTS thông báo tạm dừng các hoạt động nhóm từ cách đây 2 tuần đã làm ảnh hưởng đến cổ phiếu của công ty quản lý HYBE và làm dấy lên lo ngại về tương lai của Kpop. Nhưng theo một số chuyên gia trong ngành và các nhà phân tích tài chính, tình hình có thể không quá ảm đạm. Lý do là các thành viên có chỗ đứng vững chắc nên họ gặt hái thành công khi phát triển sự nghiệp solo.

Sự nghiệp solo khởi sắc của các thành viên BTS

BTS và HYBE đã tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc hoạt động như một nhóm hoàn chỉnh gồm 7 người trong suốt sự nghiệp kéo dài 9 năm. Vừa qua, nhóm thông báo tạm hoãn hoạt động chung để các thành viên phát triển sự nghiệp cá nhân.

Trên thực tế, xét về tài năng cá nhân của 7 thành viên và sức mạnh fandom, việc họ bắt đầu phát triển sự nghiệp solo có thể gặt hái nhiều thành tích. Điều đó báo trước thời kỳ hoàng kim thứ hai của BTS. Và đây là điểm bắt đầu để các thành viên tự tìm kiếm thành công trong lĩnh vực khác nhau.

Các thành viên BTS đã chính thức bắt đầu các hoạt động solo. Công ty quản lý Big Hit Music xác nhận thành viên J-Hope phát hành album solo đầu tiên mang tên Jack in the Box vào ngày 15/7. “Giống ý nghĩa đằng sau tiêu đề bài hát, J-hope quyết tâm phá vỡ khuôn mẫu và chứng tỏ anh ấy đã phát triển thêm một bước”, công ty quản lý thông báo.

Jungkook góp giọng trong bài hát của ngôi sao nhạc pop người Mỹ Charlie Puth. Bài hát đang càn quét các bảng xếp hạng trên toàn cầu. Jimin cũng đang thiết lập những kỷ lục mới khi thể hiện nhạc phim.

Trong một video được tải lên vào ngày 14/6, BTS nói 7 thành viên bắt đầu theo đuổi các hoạt động solo trong thời gian tới.

Trước đó, J-Hope phát hành sản phẩm solo nhưng dưới dạng mixtape hoặc ca khúc hợp tác. Mixtape được coi là một album không chính thức mà nghệ sĩ tự thu âm và phát hành. Mixtape năm 2018 của anh mang tên Hope World vươn lên vị trí thứ 38 trên bảng xếp hạng Billboard 200. Sau đó, anh hợp tác với ca sĩ người Mỹ Becky G cho bài hát Chicken Noodle Soup và đạt vị trí thứ 81 trên bảng xếp hạng đĩa đơn Billboard Hot 100.

Jack in the Box là bản nhạc chính thức đầu tiên của J-Hope với tư cách một nghệ sĩ solo.

Trong khi J-Hope là chàng trai BTS đầu tiên phát hành album solo, các thành viên khác cũng đang gặt hái được nhiều thành công với dự án âm nhạc riêng. Ca khúc hợp tác của Jungkook và Puth là Left And Right phát hành giữa tháng 6 ngay lập tức đứng đầu bảng xếp hạng iTunes Top Songs tại 93 quốc gia bao gồm Mỹ, Canada, Pháp và Thụy Điển…

Cùng ngày, thành viên Jin được xướng tên ở vị trí số 1 trên công cụ tìm kiếm âm nhạc toàn cầu Shazam. Jin trở thành nghệ sĩ Kpop đầu tiên đạt được thành tích này.

Thời gian đó, Jimin hợp tác với ca sĩ Ha Sung Won để thể hiện ca khúc With You. Đây là nhạc phim của Our Blues - bộ phim truyền hình mới kết thúc của đài tvN. Phim có sự tham gia của những ngôi sao hạng A như Lee Byung Hun, Han Ji Min, Kim Woo Bin, Shin Min Ah...

V của BTS, Lisa BlackPink và Park Bo Gum tạo dáng tại sự kiện giới thiệu bộ sưu tập 2023 dành cho nam của Celine tại Paris vào ngày 26/6.

Mới đây, V tham dự buổi trình diễn bộ sưu tập Xuân/Hè 2023 dành cho nam của thương hiệu cao cấp Celine cho tại Paris. Nam ca sĩ nhận được lời mời cá nhân đến buổi trình diễn từ giám đốc sáng tạo của thương hiệu Hedi Slimane.

Thành viên Suga cũng đã thể hiện tài năng solo từ trước đó. Gần đây, rapper tham gia sản xuất và thể hiện That That - ca khúc mới của PSY. Suga sử dụng nghệ danh Agust D và phát hành nhiều mixtape solo trong những năm qua. Năm 2020, rapper lọt vào bảng xếp hạng Billboard Hot 100 với bài hát Daechwita.

Thời hoàng kim của BTS có thể bây giờ mới bắt đầu

Ahn Jin Ah - một nhà phân tích của eBest Investment & Securities - cho biết: “Thời kỳ đỉnh cao của BTS có thể vẫn chưa đến. Mỗi thành viên sẽ trình bày các thể loại âm nhạc đa dạng thông qua sự hợp tác với các nghệ sĩ trên toàn cầu. 7 thành viên tăng cường sử dụng và phát huy tài sản trí tuệ cá nhân”.

Tạp chí Vogue của Anh dự đoán dự án solo của các thành viên BTS không chỉ giới hạn trong lĩnh vực âm nhạc mà bao gồm diễn xuất, thiết kế thời trang, nghệ thuật và nhiếp ảnh.

Chiếc túi do V tự thiết kế, kèm theo khăn quàng cổ, được bán với giá 165.000 won ( 130 USD ) trên nền tảng cộng đồng người hâm mộ Weverse vào tháng 1. Các mặt hàng được bán hết ngay lập tức.

Hình ảnh Suga trong MV That That của PSY.

Tạp chí thời trang viết vào ngày 19/6: “Túi Mute Boston tự thiết kế của V đã bán hết sạch trong chưa đến một giây khi ra mắt vào tháng 1. Thành tích trên đảm bảo việc V có tạo ra kỳ bộ sưu tập quần áo hoặc phụ kiện nào trong tương lai thì chắc chắn chúng trở thành một cú hit tuyệt vời”.

Vogue cho biết thêm: “Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu trưởng nhóm RM - được biết đến với niềm đam mê nghệ thuật - đảm nhận vai trò giám tuyển cho một buổi biểu diễn tại phòng trưng bày nghệ thuật thuộc các thành phố lớn trên thế giới”. Giám tuyển là người trực tiếp phụ trách việc sưu tập, giám định, phục chế, bảo quản, trưng bày, tổ chức triển lãm cho các bảo tàng hoặc nhà trưng bày nghệ thuật.