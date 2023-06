Số người siêu giàu sở hữu trên 30 triệu USD ở Việt Nam

7. Trong 5 tháng đầu năm 2023, doanh thu du lịch của Hà Nội đạt bao nhiêu? Hơn 37.000 tỷ đồng

Hơn 3.000 tỷ đồng

Hơn 300 tỷ đồng

Hơn 30 tỷ đồng Theo thống kê của UBND TP. Hà Nội, trong 5 tháng đầu năm, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 10,11 triệu lượt khách, tăng 53,9% so với năm 2022. Tổng thu ước đạt 37.090 tỷ đồng , tăng 92,4% so với năm trước. Tính riêng tháng 5, thủ đô Hà Nội đón hơn 2 triệu lượt khách, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2022, giảm 8% so với tháng trước, doanh thu ước đạt 7.260 tỷ đồng . Ảnh: Hanoi Backstreet Tours.