Số người mắc Covid-19 tại Việt Nam và TP.HCM tăng sau 24 giờ

Số ca mắc của cả nước tăng 608 người so với ngày trước đó, ghi nhận tại 50 tỉnh, thành phố và có 1.810 trường hợp trong cộng đồng.

Tổng số ca mắc mới trong ngày là 3.635, ghi nhận tại 50 tỉnh, thành phố.

Các tỉnh, thành có số ca mắc cao: TP.HCM (1.347), Bình Dương (492), Đồng Nai (305).

Số bệnh nhân qua đời là 72, trong đó, TP.HCM có 43 trường hợp.

Trong 24 giờ qua, 1.990.538 liều vaccine phòng Covid-19 đã được tiêm.





Số ca mắc tại TP.HCM tăng

5 tỉnh, thành có số ca mắc trong ngày cao nhất Nguồn: Bộ Y tế Nhãn TP.HCM Bình Dương Đồng Nai An Giang Sóc Trăng 19/10 F0 907 500 371 134 200 20/10

1347 492 305 194 100

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Sóc Trăng (-100), Đồng Nai (-66), Tây Ninh (-52).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: TP.HCM (+440), Đắk Lắk (+77), An Giang (+60).

Hiện Việt Nam có 869.193 ca mắc Covid-19 (tính từ 27/4), trong đó có 793.766 người đã được công bố khỏi bệnh.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP.HCM (420.946), Bình Dương (226.845), Đồng Nai (59.691), Long An (33.929), Tiền Giang (15.249).





Số người qua đời giảm

Về điều trị: Trong ngày 20/10, Bộ Y tế công bố 1.737 F0 khỏi bệnh, nâng tổng số bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi lên 796.583 người.

Cùng ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các sở y tế công bố trên cdc.kcb.vn ghi nhận 72 ca tử vong tại TP.HCM (43), Bình Dương (8 ), An Giang (7), Tiền Giang (4), Long An (3), Kiên Giang (2), Đắk Lắk (2), Đồng Tháp (1), Bạc Liêu (1), Đồng Nai (1).

Về xét nghiệm: Trong 24 giờ qua, Việt Nam đã thực hiện 108.019 xét nghiệm cho 188.790 lượt người.

Về tiêm vaccine: Trong ngày 19/10, 1.990.538 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều đã được tiêm là 67.083.557 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 47.997.541 liều, tiêm mũi 2 là 19.086.016 liều.





Tại kỳ họp Quốc hội sáng 20/10, ngoài việc ghi nhận những kết quả quan trọng đạt được trong công tác phòng, chống dịch thời gian qua, Ủy ban Xã hội đánh giá việc ứng phó với đợt dịch thứ 4 đã bộc lộ những hạn chế của hệ thống y tế, đặc biệt là y tế cơ sở, y tế dự phòng.

Ngoài ra, một số địa phương chưa tuân thủ theo các hướng dẫn của Bộ Y tế về tiêm vaccine cho người dân. Một số cơ sở y tế chưa thực hiện đúng quy định về giá xét nghiệm Covid-19, thu phí xét nghiệm cao, vẫn yêu cầu bắt buộc xét nghiệm khi đi khám chữa bệnh, gây bức xúc cho người dân.

Chiều 20/10, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức vừa có văn bản đề nghị lãnh đạo các quận, huyện và TP Thủ Đức căn cứ hướng dẫn của Sở Y tế để khẩn trương đánh giá cấp độ dịch và báo cáo kết quả về Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM chậm nhất ngày 21/10.

Đồng thời, Sở Y tế phối hợp với các sở, ngành tham mưu xây dựng kế hoạch của thành phố về triển khai, thực hiện Nghị quyết 128. Sở Y tế phải trình UBND TP thông qua trong ngày 22/10.

