Số người chết vì Covid-19 tại Ấn Độ có thể cao gấp 10 lần

Một nghiên cứu mới cho thấy số ca tử vong do Covid-19 ở Ấn Độ có thể cao gấp 10 lần con số được công bố chính thức, khả năng trở thành thảm kịch tồi tệ nhất đối với Ấn Độ hiện đại.

Hầu hết chuyên gia cho rằng con số chính thức hơn 414.000 người chết vì Covid-19 được công bố ở Ấn Độ quá thấp so với thực tế, song giới chức trách bác bỏ điều này.

Theo AP, kết quả nghiên cứu được công bố ngày 20/7 từ ông Arvind Subramanian, cựu cố vấn kinh tế chính phủ Ấn Độ và hai nhà nghiên cứu khác tại Trung tâm Phát triển Toàn cầu và Đại học Harvard, cho thấy nhiều ca tử vong có thể bị bỏ sót do các bệnh viện quá tải hoặc quá trình chăm sóc sức khỏe bị gián đoạn, đặc biệt là trong đợt tăng cao điểm đầu năm 2021.

Theo báo cáo này, số ca tử vong ước tính vượt mức từ 3 triệu đến 4,7 triệu trong khoảng thời gian 1/2020-6/2021. Báo cáo cho thấy con số chính xác là "khó ước định" song số ca tử vong thực tế lớn hơn nhiều so với con số chính thức.

Những nạn nhân tử vong do Covid-19 được hỏa táng tập thể tại một khu đất được dùng tạm làm nơi hỏa táng ở New Delhi, Ấn Độ ngày 24/4. Ảnh: AP.

Trong vài tháng qua, một số bang của Ấn Độ công bố số ca tử vong vì Covid-19 gia tăng sau khi phát hiện hàng nghìn trường hợp chưa được ghi nhận trước đó, làm dấy lên lo ngại rằng nhiều trường hợp tử vong khác không được ghi nhận chính thức.

Báo cáo trên cũng ước tính gần 2 triệu người Ấn Độ đã thiệt mạng trong đợt cao điểm đầu tiên vào năm 2020 và cho rằng việc không "nắm bắt được quy mô thực tế của thảm kịch" có thể đã dẫn tới đợt gia tăng đột biến đầu năm 2021.

Tiến sĩ Jacob John, nhà nghiên cứu virus tại Trường Cao đẳng Y tế Cơ đốc giáo ở Vellore ở miền Nam Ấn Độ, cho rằng báo cáo nhấn mạnh tác động tàn khốc của Covid-19 lên hệ thống y tế chưa được chuẩn bị kỹ lưỡng của đất nước.

Các thành viên gia đình và tình nguyện viên mang thi thể của một nạn nhân Covid-19 đi hỏa táng ở New Delhi, Ấn Độ ngày 11/5. Ảnh: AP.

Murad Banaji, chuyên gia nghiên cứu toán học tại Đại học Middlesex và tham gia nghiên cứu con số tử vong thực tế do Covid-19 tại Ấn Độ, cho biết những dữ liệu gần đây đã xác nhận một số nghi ngờ về việc tính thiếu. Chuyên gia Banaji còn chỉ ra dữ liệu mới cũng cho thấy virus không chỉ giới hạn ở các trung tâm đô thị theo những báo cáo trước, nhiều ngôi làng xa xôi của Ấn Độ cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

Nghiên cứu sử dụng 3 phương pháp tính toán: Dữ liệu ca sinh và tử vong từ hệ thống đăng ký dân sự trên 7 tiểu bang, xét nghiệm máu thể hiện tỷ lệ virus ở Ấn Độ cùng với tỷ lệ tử vong do Covid-19 toàn cầu, và khảo sát kinh tế bao gồm 900.000 người tham gia ba lần một năm.

Tuy nhiên, mỗi phương pháp đều có điểm yếu, chẳng hạn khảo sát kinh tế không suy xét đến nguyên nhân tử vong. Do đó, các nhà nghiên cứu đã xem xét các trường hợp tử vong do mọi nguyên nhân và so sánh dữ liệu đó với tỷ lệ tử vong những năm trước - phương pháp được cho là chính xác hơn.

Nghiên cứu cũng lưu ý rằng tỷ lệ virus và số ca tử vong do Covid-19 ở 7 bang được nghiên cứu có thể không áp dụng lên toàn bộ Ấn Độ, vì mức độ lây lan của virus và chất lượng chăm sóc sức khỏe khác nhau giữa nông thôn và thành thị Ấn Độ.

