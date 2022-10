Số nạn nhân thiệt mạng vụ giẫm đạp ở Itaewon lên tới 59 người

Ngoài ra, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo yêu cầu các cơ quan liên quan "nỗ lực tối đa" để cứu chữa các nạn nhân. Ông gấp rút chỉ đạo các bộ liên quan “cố gắng hết sức để giảm thiểu thương vong”. Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu Bộ An toàn Công cộng và An ninh, cơ quan phòng cháy chữa cháy nhanh chóng đánh giá thiệt hại do thảm kịch gây ra.