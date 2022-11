Sơ mi trắng của HLV tuyển Saudi Arabia và trận thắng Argentina

Theo The Indian Express, HLV Herve Renard có thói quen mặc sơ mi trắng, không cài khuy trên cùng mỗi khi ra sân. Chia sẻ với Espire về lý do vì sao thường xuyên mặc sơ mi trắng, vị huấn luyện viên cho biết khi đội của ông (Zambia) thi đấu trận thứ 2 thuộc CAN (Cúp bóng đá châu Phi) với đối thủ là Cameroon, Herve Renard mặc áo màu xanh nhạt. Zambia đã thua. Ở trận sau, ông mặc áo trắng và đội chiến thắng, vươn lên đứng đầu bảng. Từ đó, Herve Renard thường xuyên mặc áo trắng. Ảnh: The Indian Express.