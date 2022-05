Sơ mi nam đang hồi sinh

Trong thời gian giãn cách, nhiều thương hiệu kinh doanh sơ mi gặp khó khăn. Thói quen mặc của phái mạnh thay đổi do đại dịch.

Trong ít nhất một năm, kể từ tháng 3/2020, những mẫu sơ mi kiểu cách được nam giới diện trong các cuộc họp trực tuyến qua Zoom.

Những mẫu sơ mi kẻ sọc, đơn sắc với phom dáng truyền thống giúp duy trì vẻ ngoài chuyên nghiệp khi dân văn phòng làm việc ở nhà. Họa tiết kẻ sọc được ưa chuộng nhất. Kiểu áo này giúp che đi vết loang lổ do thức ăn hoặc những mảng nhăn.

Doanh số bán sơ mi giảm mạnh

Việc nam giới mặc sơ mi khi làm việc online không phải dấu hiệu tích cực cho các thương hiệu. Nhiều người tận dụng lại các mẫu áo cũ. Trong giai đoạn đầu của đại dịch, đa số nhãn hàng khẳng định việc kinh doanh sơ mi rất áp lực.

Doanh số bán sơ mi nam giảm mạnh trong đại dịch. Ảnh: La Blanche Resort Bodrum.

Giám đốc điều hành của Brooks Brothers, Ken Ohashi, đồng tình với điều này. Thương hiệu Brooks Brothers đã nộp đơn phá sản vào tháng 7/2020. Ông cho rằng khi những người đàn ông sử dụng mẫu áo sơ mi đang có sẵn, doanh số bán hàng giảm mạnh.

Ngoài ra, ít người sẵn sàng chi tiền mua áo sơ mi trong đại dịch. Họ hướng đến các sản phẩm thoải mái, có thể sử dụng trong nhiều dịp.

Nhu cầu tăng trở lại

Sau 2 năm giãn cách do đại dịch, các công ty hoạt động bình thường trở lại. Điều này đồng nghĩa với việc dân văn phòng bắt đầu quan tâm đến các mẫu trang phục nghiêm túc, thanh lịch.

Nhiều nhà bán lẻ nhận thấy nhu cầu về sơ mi đang tăng trở lại. Right Cloth, một nhà may sơ mi theo yêu cầu tại New York, cho biết vào tháng 2, doanh số bán áo tăng 84% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, Indochinano, nhà may áo sơ mi có trụ sở tại Vancouver, bán được nhiều sản phẩm hơn. Doanh thu trong tháng 2 tăng 191% so với năm trước.

Sau đại dịch, nhu cầu tìm mua sơ mi tăng trở lại. Ảnh: Styled By Sally.

Ông Ken Ohashi nhận thấy "điểm sáng" trong lĩnh vực kinh doanh áo sơ mi. Tuy nhiên, việc kinh doanh cà vạt của Brooks Brother vẫn thấp hơn khoảng 30% so với thời điểm trước đại dịch.

Hiện tượng này có liên quan đến việc nam giới không còn ưa chuộng những bộ suit như trước. Suit nam bị loại bỏ khỏi rổ hàng hóa được sử dụng để tính tỷ lệ lạm phát hàng năm. Suit luôn có mặt trong rổ hàng kể từ năm 1947. Hiện nay, nó không còn nằm trong danh sách 733 mặt hàng đại diện được lựa chọn để đo lường chi phí sinh hoạt của Anh.

Chris Callis, trưởng bộ phận thiết kế của Right Cloth, cho rằng doanh số bán sơ mi tăng là do các công ty yêu cầu nhân viên trở lại làm việc tại văn phòng. Sau khoảng thời gian giãn cách, hàng loạt các công ty lớn như Apple, Goldman Sachs... mở cửa văn phòng trở lại.

Tuy nhiên, Chris Callis nhấn mạnh rằng không phải ai cũng sẵn sàng chi tiền cho áo sơ mi. Nhiều người đã từ bỏ thói quen mặc thiết kế kiểu cách đi làm.

Mặt khác, một số người mong được mặc sơ mi trở lại. "Tôi đã không được diện sơ mi trong suốt 2 năm. Tôi rất hào hứng khi mặc trở lại", Chris Callis nói.

Nhu cầu thay đổi

Nhu cầu của khách hàng đối với áo sơ mi đang thay đổi. Justin Berkowitz, Giám đốc thời trang nam tại Bloomingdale's, cho biết: "Có lẽ nhiều người không còn tìm kiếm kiểu áo sơ mi từng được mặc cách đây 3 năm".

Khách hàng vẫn tìm mua những mẫu áo truyền thống. Đồng thời, các thương hiệu cung cấp thêm những phiên bản thoải mái hơn. Hiếm chàng trai nào bỏ qua được sức hấp dẫn của việc ăn diện thoải mái. Đây được cho là hệ quả của quãng thời gian làm việc tại nhà.

Hiện nay, Jimish Mehta, 36 tuổi, thường xuyên diện áo sơ mi làm từ chất liệu co giãn. Khi tìm mua sơ mi, anh hướng đến cách thiết kế lịch sự nhưng vẫn mang lại cảm giác thoải mái cho người mặc.

Hiện nay, phái mạnh đang ưa chuộng các mẫu sơ mi theo phong cách cổ điển. Ảnh: Fashion Beans.

Để trở lại thương trường, Brooks Brother giới thiệu sản phẩm áo sơ mi bằng vải co giãn, lanh, đũi. Ngoài ra, nhãn hàng đầu tư thêm vào các sản phẩm dệt kim cotton. Ông Ken Ohashi mô tả việc mặc thiết kế của thương hiệu giống như đang diện áo polo nhưng có hình dáng sơ mi.

Brooks Brother đang học cách lắng nghe ý kiến của khách hàng. Đồng thời, công ty hướng đến mục tiêu đa dạng hóa các sản phẩm. Gần đây, thương hiệu cho ra mắt mẫu áo sơ mi màu đen và xám. Đồng thời, nhãn hàng khởi động lại dịch vụ may đo theo yêu cầu.

Bên cạnh chất liệu, nhu cầu của khách hàng với họa tiết cũng thay đổi. Nhiều người đang tìm mua những mẫu áo có hoa văn và màu sắc cổ điển. Một trong những sản phẩm bán chạy nhất hiện nay của thương hiệu Canali là áo sọc xanh trắng. Khoảng 50% lượng khách hàng của Brooks Brother đặc biệt quan tâm đến thiết kế tông xanh. Loại vải may sơ mi đang bán chạy nhất của Right Cloth là màu trắng.

Chris Callis khẳng định việc kinh doanh sơ mi "là công cuộc tìm kiếm những chất liệu giúp người mặc thoải mái hơn trong khi vẫn duy trì vẻ ngoài chuyên nghiệp".