So Ji Sub xuất hiện lần đầu sau khi tuyên bố kết hôn

Kể từ khi kết hôn với bà xã kém 17 tuổi, So Ji Sub khá im ắng. Mới đây, nam diễn viên tái xuất với hình ảnh mới và được khán giả khen ngợi.

Những bức ảnh đầu tiên của So Ji Sub kể từ khi kết hôn với bà xã kém 17 tuổi Cho Eun Jung đang nhận được sự quan tâm của khán giả. Nam diễn viên mặc áo phông trắng và quần jean đen đơn giản nhưng nhận nhiều lời khen ngợi về ngoại hình. Khán giả nhận xét So Ji Sub vẫn đẹp trai và ngày càng phong độ.

“So Ji Sub vẫn đẹp trai ở tuổi 43, anh ấy ngày càng nam tính và phong độ”, “Tôi nhớ những vai diễn của anh ấy. Hy vọng anh ấy sớm đóng phim trở lại”, “Tôi yêu thích So Ji Sub từ Glass Slippers, anh ấy ngày càng đẹp trai”, khán giả bình luận. Loạt ảnh cũng nhận được sự quan tâm từ khán giả quốc tế khi đánh dấu sự trở lại của anh sau thời gian im ắng.

Hình ảnh mới của So Ji Sub sau khi kết hôn.

So Ji Sub và Cho Eun Jung lần đầu gặp nhau trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 5/2019. Sau khi hẹn hò được một năm, cặp đôi quyết định kết hôn vào tháng 4 vừa qua. Cặp đôi không tổ chức hôn lễ mà quyên góp 50 tỷ won (khoảng 41 triệu USD ) cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

Một người bạn của So Ji Sub tiết lộ với truyền thông Hàn Quốc nam diễn viên và vợ nghĩ tới việc kết hôn từ lâu.

"Cả hai chỉ muốn một hôn lễ nhỏ gọn với người thân trong gia đình, vì vậy họ quyết định dành số tiền để tổ chức lễ cưới cho trẻ em gặp khó khăn. Họ sẽ ăn tối với nhau, chụp ảnh làm kỷ niệm thay vì tổ chức ở khách sạn sang trọng. Đó cũng là một quyết định bất ngờ và phù hợp với tình hình dịch Covid-19 bùng phát hiện nay", bạn của So Ji Sub chia sẻ.

Kể từ khi nổi tiếng đến nay So Ji Sub luôn nằm trong danh sách những tài tử được khán giả yêu mến bậc nhất ở Hàn Quốc. Khi anh tuyên bố kết hôn, đông đảo khán giả đã gửi lời chúc phúc và sớm mong anh trở lại màn ảnh.