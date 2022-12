So Ji Sub xuất hiện cùng vợ kém 17 tuổi

So Ji Sub và Cho Eun Sung cùng nhau tới xem triển lãm tranh. Hai người mặc giản dị nhưng vẫn thu hút sự chú ý.

Vợ chồng So Ji Sub gây chú ý trong buổi triển lãm. Ảnh: Insight.

Ngày 29/11, tờ Insight đưa tin So Ji Sub và vợ là Cho Eun Sung lần đầu xuất hiện cùng nhau kể từ khi kết hôn năm 2020. Thông qua các bức ảnh mới được đăng trên trang cá nhân của họa sĩ Park Seo Bo, vợ chồng Seo Ji Sub tới xem triển lãm tranh diễn ra ngày 27/11 do Giji Foundation tổ chức. Theo họa sĩ Park Seo Bo, vợ của So Ji Sub liên hệ đặt vé từ trước.

Hoa sĩ Park chia sẻ thêm những người cùng tới triển lãm vào 27/11 hẳn cảm thấy như trúng xổ số bởi bất ngờ gặp được nam diễn viên nổi tiếng. Tờ Insight nhận định So Ji Sub và Cho Eun Sung để mặt mộc, mặc trang phục đơn giản nhưng vẫn thu hút sự chú ý với ngoại hình nổi bật, đặc biệt vóc dáng cao lớn của tài từ Giày thủy tinh.

Vợ chồng So Ji Sub trong buổi triển lãm. Ảnh: Insight.

So Ji Sub và Cho Eun Jung kết hôn vào năm 2020 bất chấp khoảng cách 17 tuổi. Họ công khai mối quan hệ vào tháng 5/2019. Đây là lần đầu tiên trong suốt sự nghiệp, So Ji Sub công khai chuyện tình cảm. Theo truyền thông Hàn Quốc, cả hai gặp nhau lần đầu khi Cho Eun Jung là phóng viên, phỏng vấn So Ji Sub trong đợt quảng bá bộ phim I'm Going To Meet You Now tại SBS Full-on Entertainment Night.

So Ji Sub sinh năm 1977, khởi nghiệp với vai trò người mẫu sau đó chuyển sang làm diễn viên. Anh nổi tiếng sau khi tham gia Giày thủy tinh của đài SBS năm 2002 và sau đó là Xin lỗi, anh yêu em (2005). Anh còn đảm nhận vai chính trong nhiều bộ phim thành công khác như Mặt trời của chàng Joo, Ghost...