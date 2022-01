Số hiệu sách độc lập ở Anh tăng cao

Hiệu sách độc lập ở Anh đã vượt qua khó khăn của các đợt giãn cách, chuỗi cung ứng đứt gãy, sự bành trướng của Amazon để giành lại vị trí trong lĩnh vực phát hành.

The Guardian đưa ra dẫn chứng cho thấy các hiệu sách độc lập của Anh ngày một nhiều thêm.

Michelle Jay là người điều hành một công ty tổ chức sự kiện. Trong đại dịch, các sự kiện hạn chế nên bà đã thực hiện ước mơ ấp ủ từ lâu, đó là mở hiệu sách của riêng mình. Hiệu sách Reading Tree ra mắt vào tháng 5/2020 dưới dạng chỉ bán trực tuyến. Tháng 4/2021, khi các hình thức phong tỏa, giãn cách được nới lỏng, Jay đã mở cửa hiệu sách đón độc giả.

Hiệu sách nằm ở trung tâm của vùng nông thôn Northamptonshire, trong làng Weedon. Jay ngạc nhiên khi hiệu sách được cộng đồng địa phương đón nhận. Bà tổ chức các sự kiện như: Kể chuyện vào sáng thứ hai cho trẻ mẫu giáo sau giờ học, trẻ em có thể đến để lấy một cuốn sách, một chiếc bánh và một ly sữa lắc với giá 5 bảng Anh.

Theo Michelle Jay, việc bắt đầu kinh doanh, bán lẻ trực tiếp tới khách hàng trong thời gian dịch bệnh là một thách thức. Nhưng bà yêu thích công việc ấy và có cái nhìn lạc quan cho tương lai.

Hiệu sách Reading Tree ở Northamptonshire. Ảnh: Reading Tree.

Reading Tree là một trong 54 hiệu sách độc lập mới mở ở Anh và Ireland trong năm qua, trong đó có các hiệu sách như: Rare Birds Books, The Ivybridge Bookshop, The Athlone Bookshop, Storyville Books… Lần đầu tiên trong gần một thập kỷ, có hơn 1.000 hiệu sách độc lập đang mở cửa kinh doanh ở Anh; đó là sự phát triển mạnh so với dự đoán.

Từ năm 1995 đến 2016, lượng cửa hàng thành viên của Hiệp hội những người bán sách Anh đã giảm từ 1.894 xuống còn 867. Nguyên nhân là ngành phát hành sách phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ Amazon. Con số này đã tăng chậm từ năm 2016, đến năm 2021 đạt 1.027 cửa hàng.

Matt Steele đã mở Ivybridge Bookshop ở Devon vào năm 2021. Khi nhìn vào sự phát triển của thị trường sách và bán lẻ độc lập ở Anh, ông nhận thấy đây là thời điểm tốt để mở hiệu sách. “Không có hiệu sách nào khác trong bán kính 10 dặm và với nhiều trường học, các gia đình trẻ, người về hưu sống ở đây, chúng tôi có một số khách hàng tuyệt vời. Cho đến nay, hoạt động kinh doanh vẫn ổn định”, Matt Steele nói.

Natalie Whittle, cựu phóng viên của Financial Times, đã mở hiệu sách Outwith Books ở Glasgow. “Covid-19 là một động lực không thể phủ nhận trong phong trào hướng tới chủ nghĩa tiêu dùng có ý thức. Tôi nhận được rất nhiều người đến quầy cho chúng tôi xem những cuốn sách trên Amazon mà họ đang tìm cách đặt từ chúng tôi”, Whittle nói.

Trong năm qua, Anh đã có nhiều lần phong tỏa, điều đó cũng tác động tiêu cực khiến một số hiệu sách độc lập phải đóng cửa. Hiệu sách New Beacon Books ở Finsbury Park đã thông báo đóng cửa ngày 29/12 vì những áp lực tài chính. Nhưng vài ngày sau, một chiến dịch gây vốn cộng đồng đã huy động được 50.000 bảng Anh để giúp hiệu sách này chuyển đến cơ sở mới. Tương tự, các chiến dịch huy động vốn cho một số hiệu sách đã được thực hiện.

Meryl Halls, Giám đốc điều hành Hiệp hội những người bán sách Anh, cho biết số hiệu sách độc lập đã tăng liên tiếp trong 5 năm. Việc số hiệu sách có thể tăng lên khi đối mặt với tình trạng phong tỏa, giãn cách thể hiện niềm đam mê, sự đổi mới và quyết tâm của những người bán sách, những người tiếp tục mang sách đến tay độc giả trong hoàn cảnh khó khăn nhất.

Nhưng Halls nhấn mạnh người bán sách độc lập vẫn cần được hỗ trợ, do sân chơi nghiêng về những ông lớn công nghệ và khó khăn do đứt gãy chuỗi cung ứng.

“Chúng tôi tiếp tục vận động chính phủ hỗ trợ những người bán sách, đồng thời làm việc với các nhà xuất bản, nhà phân phối để giảm bớt ảnh hưởng của các vấn đề chuỗi cung ứng đối với hiệu sách. Hơn bao giờ hết, chúng tôi sẽ khuyến khích công chúng chọn hiệu sách bất cứ khi nào họ có thể”, Meryl Halls nói.