Sở GTVT TP.HCM kiến nghị nghiên cứu bỏ barie trạm thu phí

Trong báo cáo gửi Bộ GTVT, Sở GTVT TP.HCM kiến nghị nghiên cứu phương án trả sau, hướng tới bỏ barie thu phí nhằm nâng cao năng lực thông hành, tránh tình trạng lỗi thẻ nhập tay.

Sở GTVT TP.HCM vừa có báo cáo gửi Bộ GTVT về tình hình thu phí không dừng (ETC), tại các trạm thu phí BOT trên địa bàn thành phố.

Trong thời gian 1/8-15/12, tổng số lượt ôtô lưu thông qua 3 trạm thu phí An Sương - An Lạc, Xa lộ Hà Nội, cầu Phú Mỹ là 15,4 triệu lượt, trong đó số lượng xe sử dụng thu phí tự động không dừng (ETC) là 13,1 triệu lượt (đạt 85%), số lượng xe sử dụng thu phí một dừng (MTC) là 2,3 triệu lượt (chiếm 15%).

Về tình hình dán thẻ định danh sử dụng dịch vụ ETC, tính đến ngày 15/12, số lượng ôtô dán thẻ định danh trên địa bàn TP tổng cộng hơn 584.000 xe, chiếm 85,5%.

Sở GTVT TP.HCM đánh giá tình hình giao thông qua các trạm thu phí BOT sau khi triển khai ETC tương đối ổn định, phương tiện lưu thông thông suốt. Trong đó, tình hình lưu thông tại trạm thu phí Xa lộ Hà Nội và cầu Phú Mỹ diễn ra bình thường, từ khi triển khai đến nay không xảy ra ùn tắc giao thông.

Riêng trạm thu phí An Sương - An Lạc, trong tuần đầu tiên triển khai thu phí ETC đã xảy ra ùn ứ giao thông, có thời điểm dòng chờ vào làn thu phí hỗn hợp kéo dài khoảng 3 km. Sau đó, chủ đầu tư đã bố trí thêm mỗi chiều lưu thông 1-2 làn thu phí hỗn hợp tùy vào từng thời điểm. Đến nay, tình hình lưu thông qua trạm tương đối ổn định, có xảy ra tình trạng ùn ứ cục bộ vào giờ cao điểm đối với 2 làn MTC còn lại.

Tình hình lưu thông qua trạm thu phí An Sương - An Lạc đã ổn định, không còn ùn ứ kéo dài như trong tuần đầu triển khai thu phí ETC. Ảnh: H.H.

Về hệ thống thẻ ETC, Sở GTVT cho biết tỷ lệ đọc thẻ thất bại tại các trạm thu phí tăng lên nhanh do nhiều nguyên nhân như: Thẻ bị bẩn, bị hỏng, độ nhạy kém, xe có 2 tài khoản... Các xe bị lỗi thẻ không thực hiện dán lại thẻ do dán lần 2 phải trả phí cho đơn vị cung cấp dịch vụ.

Theo thống kê, tỷ lệ đọc thẻ thất bại của VTDC khoảng 7,7%, VETC khoảng 2,7%, trong khi trước đây tỷ lệ đọc thất bại tại trạm chỉ khoảng 0,5%.

Trước những tình trạng trên, Sở GTVT TP.HCM kiến nghị Bộ GTVT sớm nghiên cứu phương án trả sau đối với dịch vụ thu phí không dừng ETC, hướng đến bỏ barie thu phí nhằm nâng cao năng lực thông hành, tránh xảy tình trạng lỗi thẻ nhập tay.

Bên cạnh đó, Sở GTVT cũng kiến nghị Bộ GTVT có ý kiến chỉ đạo các đơn vị quản lý trạm thu phí quốc lộ 51, trạm thu phí ra vào sân bay Tân Sơn Nhất khẩn trương đầu tư hệ thống thu phí ETC nhằm kết nối liên thông. Với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây cần sớm đầu tư, bổ sung các làn ETC do tình hình giao thông ở một số trạm còn phức tạp, vẫn xảy ra ùn tắc.