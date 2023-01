Thành phố Mỹ cấm học sinh sử dụng AI vì sợ gian lận, đạo văn

Lo ngại AI làm thui chột tư duy học sinh, Sở Giáo dục thành phố New York ra quy định cấm ChatGPT trong trường học.

Viết luận bằng AI là vấn đề khiến nhiều chuyên gia giáo dục lo lắng. Ảnh: iStock.

Hôm 3/1, Sở Giáo dục thành phố New York, Mỹ tuyên bố sẽ cấm học sinh truy cập chatbot ChatGPT trên các thiết bị và hệ thống mạng của trường học.

ChatGPT là chatbot AI mới nhất có thể trả lời mọi câu hỏi của học sinh, thậm chí viết luận, lập trình… dựa trên kho dữ liệu khổng lồ thu thập từ Internet. Nhiều chuyên gia giáo dục bày tỏ lo ngại ChatGPT có thể đưa ra những câu trả lời thuyết phục cho các đề thi, từ đó gây ra làn sóng gian lận trong học tập và thi cử.

Do đó, Sở Giáo dục thành phố New York đã thông báo cấm sử dụng công cụ này vì những ảnh hưởng tiêu cực lên quá trình học tập của học sinh và lo ngại xoay quanh độ an toàn và chính xác của thông tin.

AI làm thui chột tư duy học sinh

“Công cụ AI này sẽ đưa ra những câu trả lời dễ hiểu và nhanh nhất cho mọi câu hỏi nên sẽ làm thui chột tư duy phản biện và kỹ năng giải quyết vấn đề của học sinh. Đây là những kỹ năng cần thiết cho học thuật và là nền tảng cho thành công của các em trong tương lai”, đại diện Jenna Lyle của Sở Giáo dục cho biết.

Đại diện cho biết học sinh và giáo viên vẫn có thể sử dụng công cụ này trên các thiết bị hoặc kết nối mạng bên ngoài trường học. Họ cũng có thể yêu cầu truy cập vào ChatGPT nếu có nhu cầu nghiên cứu về công nghệ đằng sau chatbot.

ChatGPT có thể tạo ra bài luận trơn tru, đúng ngữ pháp mà không bị giáo viên phát hiện. Ảnh: Wall Street Journal.

Theo Chalkbeat, hiện vẫn chưa rõ bao nhiêu quận ở New York thực thi quy định mới của Sở Giáo dục. Song, Sở Giáo dục thành phố New York là hệ thống trường học lớn nhất nước Mỹ. Do đó, việc Sở cấm ChatGPT rất có thể sẽ là mở đầu cho loạt động thái tương tự ở quốc gia này.

Được phát hành bởi công ty trí tuệ nhân tạo OpenAI, ChatGPT là một mô hình sáng tạo ngôn ngữ lớn được xây dựng trên nền tảng của hàng triệu văn bản và sách. Bằng cách dự đoán từ, phần mềm này có thể trả lời mạch lạc và thuyết phục hàng loạt câu hỏi từ sự kiện lịch sử, viết luận theo nhiều phong cách văn chương hay tranh biện một cách logic về các chủ đề khác nhau.

Khả năng ấn tượng của ChatGPT đã khiến không ít chuyên gia giáo dục phản đối vì họ thường đánh giá và xây dựng khả năng đọc hiểu, tư duy phản biện của học sinh dựa trên những bài thi viết. Daniel Herman, một giáo viên dạy tiếng Anh ở trường cấp 3, nói rằng chatbot ChatGPT chính là cái chết cho môn ngoại ngữ ở trường học.

Song, công cụ này vẫn còn một số hạn chế như những câu trả lời sai hoặc dùng từ ngữ khiếm nhã, phân biệt chủng tộc.

“AI là công cụ, không phải là kẻ thù”

Adam Stevens, một giáo viên lịch sử ở New York, cho rằng việc cấm sử dụng ChatGPT có thể gây tác dụng ngược.

Ông so sánh những lo ngại về sử dụng công cụ AI đạo văn giống hiện tượng sử dụng Google trong môi trường học thuật. “Mọi người cũng từng phản đối Google hồi 15-20 năm trước, khi mà học sinh chẳng thể tìm kiếm câu trả lời trên Internet”, Stevens nói.

Theo ông, ChatGPT sẽ có ích trong một số trường hợp như tạo ra những đáp án cơ bản hay bài luận mẫu để học sinh có thể phân tích, tìm ra ưu, nhược điểm và đề xuất cách khắc phục.

Lo ngại về ChatGPT hiện nay cũng giống lo ngại với Google nhiều năm về trước. Ảnh: Analytic Insight.

Steven cho rằng cách tốt nhất để học sinh không sử dụng ChatGPT mà tự phát triển khả năng viết là giáo viên phải giao những bài tập giúp các em mở rộng chân trời kiến thức và khám phá xung quanh. Giáo viên không nên dạy những kiểu viết lách rập khuôn, khô khan và đầy quy tắc.

“Chúng ta đang dạy một thế hệ trẻ em bằng cắt bắt chúng phải chạy theo những khuôn mẫu cứng nhắc chứ không phải kiến thức thật sự. Nếu những kiến thức này là mục tiêu giáo dục thì quả thật ChatGPT là một nguy cơ khó lường”, ông nói.

Đồng ý với quan điểm này, giáo sư Dustin York tại Đại học Maryville cũng cho rằng quy định cấm ChatGPT là một điều đáng xấu hổ. Theo giáo sư, nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng Google, Wikipedia và Internet sẽ phá hủy ngành giáo dục nhưng trên thực tế không phải vậy.

“Điều tôi lo lắng nhất là họ đang làm thui chột những cải tiến mới trong công nghệ AI như ChatGPT. AI là công cụ, không phải là kẻ thù”, Giáo sư Dustin York khẳng định.