Sở GD&ĐT TP.HCM: Thành phố tạm thời không thiếu giáo viên mầm non

Trong giai đoạn đầu đón trẻ trở lại trường, một số cơ sở ngoài công lập có thể thiếu giáo viên nhưng TP.HCM đảm bảo sẽ điều chỉnh, cân đối đủ số lượng giáo viên/trẻ.

Ngày 14/2, trẻ mầm non ở TP.HCM được trở lại trường sau gần 10 tháng phải ở nhà vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết trong tuần này, các trường đang gấp rút hoàn thiện công tác chuẩn bị đón trẻ.

Ở quận Bình Tân, địa bàn có số lượng trẻ mầm non cũng như trường, nhóm lớp mầm non lớn nhất TP.HCM, ông Ngô Văn Tuyên, Trưởng phòng GD&ĐT quận, cho hay đến nay quận không xảy ra tình trạng thiếu giáo viên mầm non, kể cả các cơ sở ngoài công lập.

"Có thể một số giáo viên chưa vào lại TP.HCM kịp hoặc đã chuyển nghề nhưng bình diện chung, quận vẫn đảm bảo đủ số lượng giáo viên", ông Tuyên nói.

Trẻ mầm non ở TP.HCM sắp được trở lại trường sau gần 10 tháng nghỉ ở nhà. Ảnh minh họa: Việt Linh.

Trao đổi với Zing, bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng Giáo dục Mầm non, Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết đơn vị đang nắm tình hình các trường mầm non, nhóm trẻ trên địa bàn chuẩn bị cho việc đón trẻ vào tuần tới, nhất là số lượng trẻ đến lớp, đội ngũ giáo viên.

Bà Điệp thông tin đến nay chưa quận, huyện nào ghi nhận tình trạng thiếu giáo viên, chỗ học cho trẻ mầm non đến mức quá căng thẳng.

"Việc thiếu giáo viên mầm non ở các đơn vị ngoài công lập là có nhưng ít. Các trường, địa phương cân đối được. Vì thời gian đầu, số trẻ đến trường chưa đủ 100%, các trường vẫn đảm đảo đủ giáo viên cho số trẻ đi học", bà Điệp cho hay.

Thông tin từ Phòng Giáo dục Mầm non, hơn 60% phụ huynh đồng ý cho trẻ mầm non đến trường trở lại vào giữa tháng 2. Do đó, các trường sẽ cân đối bằng cách ghép lớp hoặc điều động giáo viên từ lớp này sang lớp khác.

Các cơ sở mầm non được trưng dụng cho việc tiêm vaccine, phòng dịch Covid-19 đã được trả lại 100%. Hiện nay, đa số các cơ sở mầm non đã hoàn thành việc vệ sinh, khử khuẩn khuôn viên, phòng học, vật dụng.

Thời gian qua, sở giáo dục đã kiểm tra công tác chuẩn bị của các trường, nhóm lớp. Từ ngày mai, Phòng Giáo dục Mầm non và các phòng, ban khác tiếp tục chia thành nhiều đoàn công tác kiểm tra các trường mầm non, nhóm trẻ ở thành phố Thủ Đức và các quận, huyện. Phòng giáo dục các địa phương cũng kiểm tra, duyệt phương án đón trẻ của các trường, trong đó lưu ý đến các tiêu chí an toàn theo bộ tiêu chí an toàn trường học của TP.HCM.

Bà Điệp cho biết trước khi trẻ đi học lại, các trường phải tổ chức họp phụ huynh, có thể bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến. Dù tổ chức họp trực tiếp hay trực tuyến, giáo viên phải thông tin, hướng dẫn rõ ràng về việc phân luồng cho phụ huynh ra, vào bằng lối nào; được biết con học, ăn uống ra sao; trường hợp có ca nhiễm trong trường sẽ được xử lý thế nào; tình hình phòng dịch và tiêm vaccine của giáo viên,...

"Trường hợp trẻ đi học lại nhưng bây giờ trường đã giải thể, sở chỉ đạo các quận, huyện tạo điều kiện cho những em này được vào học ở những cơ sở lân cận, gần nhà, thuận tiện nhất cho phụ huynh. Tinh thần của sở là không để trẻ em nào không có chỗ học", Trưởng phòng Giáo dục Mầm non chia sẻ.

Trong tuần đầu trẻ đi học lại, các trường tạm thời không tổ chức ăn sáng. Giáo viên sinh hoạt với trẻ một số nội dung về giữ vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; hạn chế đưa tay lên mắt, mũi, miệng; biết che miệng khi ho, hắt hơi; hướng dẫn trẻ biết trao đổi với giáo viên khi có các dấu hiệu: sốt, ho, mệt, khó thở.

Trường, nhóm lớp sử dụng tối đa diện tích của phòng, lớp tạo sự thông thoáng; tận dụng các phòng chức năng, chia lớp, phân giáo viên trong tổ chức các hoạt động.

Thống kê của Sở GD&ĐT TP.HCM đến nay, 20 trường mầm non và 79 nhóm trẻ ngoài công lập phải giải thể vì ảnh hưởng của đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ tư.