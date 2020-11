Sở GD&ĐT TP.HCM nói về việc phụ huynh phản đối bữa ăn ở trường

Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu UBND quận 9 sớm thành lập tổ liên ngành, khẩn trương giải quyết dứt điểm những phản ánh của phụ huynh về bữa ăn ở trường Tiểu học Trần Thị Bưởi.

Chiều 5/11, ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM đã ký công văn gửi UBND quận 9 về việc giải quyết phản ánh của phụ huynh trường Tiểu học Trần Thị Bưởi (quận 9).

Cụ thể, quá trình giải quyết phải đặt quyền lợi của học sinh làm ưu tiên hàng đầu, sớm ổn định để nhà trường hoạt động bình thường.

Sở cũng lưu ý địa phương cần tiếp thu, ghi nhận và giải quyết đầy đủ các ý kiến phản ánh của cha mẹ học sinh trên tinh thần thực sự cầu thị. Các hoạt động kiểm tra, giám sát phải công khai, minh bạch, có sự tham gia của đại diện phụ huynh có ý kiến phản ánh.

Hàng trăm phụ huynh trường Tiểu học Trần Thị Bưởi tập trung trước cổng trường sáng 2/11. Ảnh: Minh Nhật.

Ngoài ra, tổ liên ngành cần tổ chức giám sát hoạt động của nhà trường, nhất là quá trình thực hiện bữa ăn bán trú, tổ chức kiểm tra, rà soát toàn bộ hoạt động từ đầu năm học 2020-2021 đến nay.

Trong đó, công tác kiểm tra, giám sát cần bám sát các quy trình, quy định liên ngành giáo dục và an toàn thực phẩm, khuyến cáo nhà trường sớm đưa vào sử dụng Bộ thực đơn cân bằng dinh dưỡng khối tiểu học (do Sở GD&ĐT phối hợp với Trung tâm Dinh dưỡng thành phố triển khai theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT từ những năm học trước) nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn thực phẩm và đảm bảo dinh dưỡng cho trẻ.

Sở GD&ĐT TP.HCM cũng lưu ý nhà trường thực hiện đầy đủ, nghiêm ngặt quá trình tiếp phẩm, tổ chức giám sát chất lượng bữa ăn phải có sự tham gia của cha mẹ học sinh một cách thường xuyên và cầu thị.

Tổ liên ngành cần khẩn trương hoàn thành và công khai đối thoại với cha mẹ học sinh về kết quả kiểm tra, giám sát sơ bộ, đưa ra hướng khắc phục, giải quyết dứt điểm sự việc ngay trong tuần.

Qua sự việc này, sở đề nghị phòng GD&ĐT Quận 9 tổ chức rút kinh nghiệm trong toàn ngành về tổ chức bữa ăn bán trú và công tác tiếp công dân, đối thoại với cha mẹ học sinh, giải quyết các phản ánh, kiến nghị trên tinh thần cầu thị, dân chủ, minh bạch.

Hình ảnh bữa ăn của trẻ chỉ có trứng đúc thịt, canh khiến nhiều phụ huynh xót xa. Ảnh: Phụ huynh cung cấp.

Trong ngày 2 và 3/11, nhiều phụ huynh trường Tiểu học Trần Thị Bưởi tập trung ở trường (quận 9, TP.HCM) để phản đối chất lượng bữa ăn bán trú.

Phụ huynh cho biết mỗi ngày, trẻ được ăn bữa trưa và xế tại trường với giá 30.000 đồng. Ngoài ra, cha mẹ học sinh còn đóng phí bán trú, vệ sinh bán trú. Họ ngỡ ngàng khi thấy hình ảnh bữa trưa của trẻ chỉ có vài miếng trứng chiên, canh rau và chuối tráng miệng.

Trong sáng cùng ngày, phụ huynh còn phát hiện cà rốt bị thối, dập, rau bị úa được cung cấp cho bếp ăn của trường.