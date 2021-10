Sở GD&ĐT TP.HCM đưa ra tiêu chí an toàn mới cho trường học

Thay vì chấm điểm 10 tiêu chí theo thang điểm 10, Sở GD&ĐT TP.HCM đề xuất chỉ công nhận đạt hoặc không đạt. Trường học đạt từ 6 tiêu chí trở lên được phép mở cửa.

Sở GD&ĐT TP.HCM tiếp tục trình UBND TP.HCM dự thảo lần thứ ba bộ tiêu chí đánh giá an toàn trường học trong phòng, chống dịch. So với dự thảo trước, lần này, sở đưa ra thêm tiêu chí cho các trung tâm ngoại ngữ - tin học, giáo dục kỹ năng sống và thay đổi một số tiêu chí khác.

Ở bộ tiêu chí đánh giá an toàn cho cơ sở giáo dục phổ thông, Sở GD&ĐT TP.HCM đề xuất 10 tiêu chí thành phần. Ở mỗi tiêu chí, các trường được chấm điểm đạt hoặc không đạt, thay vì chấm điểm thang điểm 10 như dự thảo lần trước.

Về tỷ lệ giáo viên tiêm vaccine, bộ tiêu chí yêu cầu 100% giáo viên, nhân viên làm việc trực tiếp tại trường đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc là F0 đã khỏi bệnh, sẽ được chấm loại đạt. Dưới tỷ lệ này là không đạt. Đây cũng là một điểm mới được đưa vào trong dự thảo bộ tiêu chí lần này.

Học sinh TP.HCM đến trường hồi tháng 5/2020, sau nhiều tháng nghỉ phòng chống dịch. Ảnh: Y Kiện.

Về số lượng học sinh, giáo viên tập trung tối đa tại trường học, bộ tiêu chí yêu cầu số lớp và số học sinh trong mỗi lớp không quá 50% theo tiêu chuẩn hiện hành (lớp tiểu học 35 em, lớp THCS, THPT 45 em). Nếu quá 50%, trường bị chấm không đạt.

Khoảng cách giữa các học sinh, giáo viên, nhân viên tập trung trong phòng học, phòng làm việc từ một mét trở lên. Ở bên ngoài, khoảng cách này là 2 mét. Thực hiện đúng được chấm đạt, có thời điểm không thực hiện đúng sẽ không đạt.

Đặc biệt, dự thảo bộ tiêu chí lần 3 yêu cầu không tổ chức hoạt động bán trú/nội trú, căn tin, xe đưa rước mới được chấm đạt. Với tiêu chí này, các trường phổ thông nội trú sẽ gặp khó khăn.

Trong khi bản dự thảo lần trước, các trường không tổ chức hoạt động bán trú/nội trú, căn tin, xe đưa rước được chấm 10 điểm, nếu tổ chức nhưng đảm bảo an toàn được chấm 5 điểm.

Tuỳ theo mức độ an toàn mà trường học được hoạt động hay không, hoặc phải có biện pháp khắc phục theo cách đánh giá sau:

Đánh giá Mức độ Đạt 8-10 tiêu chí Mức độ an toàn cao, được tổ chức hoạt động dạy học. Đạt 6-7 tiêu chí Mức độ an toàn, được tổ chức hoạt động dạy học, trong 48h phải khắc phục để đạt ít nhất 8 tiêu chí thành phần. Đạt dưới 6 tiêu chí Chưa đảm bảo an toàn; không được tổ chức hoạt động dạy học, phải khắc phục để đạt ít nhất 6 tiêu chí thành phần mới được hoạt động.

Bộ tiêu chí tại cơ sở giáo dục mầm non cũng gồm 10 thành phần và cách đánh giá tương tự. Lớp học ở trường mầm non không được quá 50% (với trường mầm non 25-35 là em mỗi lớp, tuỳ độ tuổi), lớp mẫu giáo tư thục không quá 15 em.

Hoạt động nội trú ở trường phổ thông được thay bằng tiêu chí "hoạt động sau 16h30". Nếu trường mầm non, lớp mẫu giáo không hoạt động sau giờ này, hoặc có hoạt động nhưng đảm bảo phòng chống dịch được chấm đạt.

Bộ tiêu chí an toàn đối với trung tâm ngoại ngữ - tin học, giáo dục kỹ năng sống, hoạt động ngoại khoá có 9 thành phần, tương tự như bộ tiêu chí đối với cơ sở giáo dục phổ thông nhưng không có quy định về hoạt động nội trú/bán trú.

Xem đầy đủ dự thảo bộ tiêu chí an toàn trường học lần 3 của TP.HCM tại đây.

Theo Chỉ thị 18 của UBND TP.HCM, từ ngày 1/10, các hoạt động giáo dục tiếp tục theo hình thức trực tuyến, qua truyền hình; từng bước củng cố điều kiện để kết hợp dạy trực tiếp. Các loại hình đào tạo mà người dạy và người học đã được tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19 có thể tổ chức trực tiếp nếu đảm bảo các tiêu chí an toàn theo quy định.

Cần Giờ là địa phương đầu tiên đề xuất tổ chức dạy học trực tiếp thí điểm tại 2 trường Tiểu học Thạnh An, THCS - THPT Thạnh An. Dự kiến, hai trường này mở cửa đón một phần học sinh từ ngày 11/10.