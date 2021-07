Sở GD&ĐT TP.HCM đề xuất đặc cách tốt nghiệp cho thí sinh thi đợt 2

Sở GD&ĐT TP.HCM tham mưu cho UBND TP.HCM đề xuất Bộ GD&ĐT xét đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021 cho các thí sinh đủ điều kiện thi đợt 2.

Trong tờ trình gửi UBND TP.HCM, Sở GD&ĐT TP.HCM đánh giá tình hình dịch bệnh còn phức tạp, thời gian kết thúc thực hiện Chỉ thị 16 cận kề ngày thi.

Do đó, sở cho rằng việc tổ chức thi đợt 2 bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh, đáp ứng yêu cầu nghiêm túc, khách quan, công bằng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh và tạo sự an tâm cho phụ huynh, thí sinh khó có thể thực hiện.

Theo Quy chế thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD&ĐT, sở cho rằng thí sinh TP.HCM chưa dự thi đợt 1 hoặc không thể hoàn thành thi đợt 1, đã đăng ký dự thi đợt 2, được xếp vào diện "có việc đột xuất đặc biệt" nên có thể xét đặc cách tốt nghiệp.

Thí sinh TP.HCM dự thi tốt nghiệp THPT đợt 1. Ảnh: Chí Hùng.

Hồ sơ xét đặc cách theo quy chế thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD&ĐT. Để đảm bảo quyền lợi tuyển sinh đại học cho những thí sinh được đặc cách trong đợt 2, Sở GD&ĐT TP.HCM đề xuất Bộ GD&ĐT, UBND TP.HCM yêu cầu các trường đại học bổ sung kỳ thi đánh giá năng lực hoặc các phương thức xét tuyển khác với những em này.

Hơn 85.000 thí sinh của TP.HCM đã dự thi tốt nghiệp THPT đợt 1. Đợt 2, địa phương này có 3.234 thí sinh đăng ký thi, trong tổng số hơn 26.000 thí sinh của cả nước.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 kéo dài từ 5-7/8. Vào ngày 5/8, thí sinh làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi.

Trong 2 ngày 6-7/8, thí sinh làm bài thi: Ngữ văn (sáng 6/8), Toán (chiều 6/8), Khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hội (sáng 7/8), Ngoại ngữ (chiều 7/8). 8/8 là ngày thi dự phòng.

Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, các đối tượng được dự thi đợt 2, gồm: Thí sinh bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên chưa dự thi hoặc không thể hoàn thành thi đợt 1 trong các ngày 7-8/7; thí sinh chưa dự thi hoặc đã dự thi nhưng không thể hoàn thành thi đợt 1 vì các lý do khác với lý do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Các đối tượng thí sinh nêu trên được dự thi đợt 2 nếu đáp ứng các điều kiện: Đã đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021; không bị kỷ luật đình chỉ thi tại đợt 1; không sử dụng quyền được xét đặc cách tốt nghiệp THPT theo Điều 37 của Quy chế thi; chỉ dự thi những bài thi/môn thi đã đăng ký nhưng chưa thi hoặc chưa hoàn thành ở đợt 1 và bảo lưu kết quả các bài thi/môn thi đã hoàn thành ở đợt 1 để sử dụng tại đợt 2.

Những nơi không thể tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt 2 với lý do bất khả kháng có thể đề xuất để bộ có phương án hỗ trợ cho các em.

Phương án đó có thể là xét tốt nghiệp đặc cách cho thí sinh hay đề xuất cho phép tổ chức thi đợt 3.