Sở GD&ĐT TP.HCM đề nghị tổ chức dạy học trực tiếp ở 2 trường

Sở GD&ĐT TP.HCM đồng ý với phương án tổ chức dạy học trực tiếp tại xã đảo Thạnh An của UBND huyện Cần Giờ.

NGày 7/10, Sở GD&ĐT TP.HCM đã có tờ trình gửi UBND TP.HCM cho ý kiến về việc tổ chức dạy học tập trung ở 2 trường Tiểu học Thạnh An và THCS - THPT Thạnh An (huyện Cần Giờ).

Kế hoạch của Cần Giờ chỉ tổ chức học trực tiếp cho học sinh khối 1, 2, 6, 9, 12 với tổng số 242 em và 60 giáo viên.

Xem xét đề xuất của UBND huyện Cần Giờ, sở đã lập đoàn khảo sát thực tế 2 trường này. Sở đã hướng dẫn UBND huyện Cần Giờ bổ sung một số nội dung cần thiết trước khi mở cửa trường trở lại.

Học sinh trường Tiểu học Thạnh An được xét nghiệm Covid-19, chuẩn bị cho việc tới trường trở lại. Ảnh: QG.

Trong đó, sở yêu cầu phòng GD&ĐT huyện Cần Giờ phải khảo sát ý kiến 100% cha mẹ học sinh về việc học trực tiếp.

Các trường phải đảm bảo 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh được xét nghiệm âm tính với SAR-CoV-2 trước khi đến lớp và có kế hoạch xét nghiệm định kỳ trong thời gian học trực tiếp theo quy định của ngành Y tế.

Hai cơ sở giáo dục này phải bổ sung phương án, tổ chức diễn tập xử lý tình huống có người mắc Covid-19 tại đơn vị trước khi đón học sinh trở lại; thành lập và xây dựng kế hoạch làm việc của Tổ An toàn Covid-19.

Các trường mở cửa trở lại phải có kế hoạch phòng, chống dịch một cách cụ thể trong từng buổi làm việc, đảm bảo an toàn theo bộ tiêu chí an toàn trường học sắp ban hành tới đây.

Trước đó, hai trường Tiểu học Thạnh An và THCS - THPT Thạnh An được đề xuất tổ chức dạy học trực tiếp từ ngày 4/10. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, Sở GD&ĐT TP.HCM đề nghị hai cơ sở này bổ sung một số yếu tố đảm bảo an toàn cho học sinh nên thời gian dự kiến lùi lại tới ngày 11/10.

Trường THCS - THPT Thạnh An có 24/27 giáo viên đã được tiêm 2 mũi vaccine ngừa Covid-19, 3 người còn lại đang mắc kẹt ở tỉnh khác. Trường dự định cho 131 học sinh của 5 lớp (hai lớp 6, hai lớp 9 và một lớp 12) đi học trở lại theo thời khóa biểu 50% học trực tiếp, 50% học trực tuyến.

Tương tự, 100% giáo viên của trường Tiểu học Thạnh An đã tiêm vaccine mũi 1, 28/30 người đã tiêm mũi 2. 112 học sinh khối lớp 1 và 2 sẽ được ưu tiên cho trở lại trường trước.

Hiện, hơn 1,3 triệu học sinh TP.HCM đang học trực tuyến do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Sau ngày 1/10, các cơ sở giáo dục củng cố điều kiện để có thể tổ chức dạy học trực tiếp khi thành phố hoàn toàn kiểm soát được dịch bệnh. Sở GD&ĐT TP.HCM đã trình UBND TP.HCM thông qua bộ tiêu chí an toàn trường học để làm cơ sở cho các trường chuẩn bị.