Sở GD&ĐT Hà Nội công bố đáp án các môn thi vào lớp 10

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố đề thi và đáp án, thang điểm các môn thi vào lớp 10 công lập năm học 2023-2024.

Đáp án môn Toán:

Tại môn Toán, Sở GD&ĐT bổ sung thêm đáp án trong trường hợp thí sinh hiểu nhầm đề bài là dấu âm do đề thi bị in mờ. Trước đó, ngày 11/6, một số phụ huynh đã kiến nghị với Sở GD&ĐT Hà Nội về việc đề thi Toán lớp 10 bị in mờ khiến thí sinh hiểu nhầm và làm sai. Chiều 12/6, Sở GD&ĐT Hà Nội đã làm việc với hội đồng ra đề thi ra phương hướng xử lý.

Đáp án môn Ngữ văn:

Đáp án môn Tiếng Anh:

Đáp án môn Tiếng Pháp:

Đáp án môn Tiếng Đức:

Đáp án môn Tiếng Hàn:

Đáp án môn Tiếng Nhật:

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023-2024 diễn ra ngày 10 và 11/6 với gần 105.000 thí sinh đăng ký dự thi. Thí sinh dự thi 3 môn: Ngữ văn, Ngoại ngữ và Toán để xét tuyển vào lớp 10 THPT công lập không chuyên.

Theo kế hoạch, thời gian chấm thi kéo dài đến ngày 25/6. Dự kiến, chậm nhất ngày 4/7, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố điểm bài thi các môn của thí sinh.