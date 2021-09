Số F0 ở Bình Dương giảm 24,1% sau 24 giờ

Huyện Tân Uyên là khu vực ghi nhận số ca mắc mới trong ngày 1/9 cao nhất tại Bình Dương.

Theo thông tin từ Sở Y tế Bình Dương, ngày 1/9, tỉnh này ghi nhận 3.440 ca mắc Covid-19. Cộng dồn từ đợt dịch thứ 4 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 118.228 ca mắc Covid-19.

Như vậy, sau 24 giờ, số ca mắc toàn tỉnh giảm 24,1% (1.090) so với hôm qua (4.530). Địa phương có số ca mắc giảm là Thuận An, Dĩ An, Thủ Dầu Một, Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Phú Giáo, Dầu Tiếng. Số ca mắc tập trung nhiều nhất trong khu phong tỏa (66%) và sàng lọc cộng đồng (21,8%).

Tỷ lệ ca mắc được ghi nhận tại cơ sở y tế là 7,5%. Các trường hợp còn lại có kết quả khẳng định rRT-PCR tại khu cách ly tạm thời cho người test nhanh dương tính (4,7%).

Các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 mới được ghi nhận phân bổ tại những khu vực gồm:

Số F0 ghi nhận trong ngày 1/9 tại Bình Dương Theo: CDC Bình Dương Nhãn Tân Uyên Bến Cát Thuận An Dĩ An Thủ Dầu Một Bàu Bàng Bắc Tân Uyên Phú Giáo Dầu Tiếng Ngoài tỉnh Địa phương F0 1254 880 820 288 121 45 10 3 1 18

Huyện Tân Uyên là địa phương ghi nhận nhiều ca mắc Covid-19 nhất trong ngày với 1.254 ca, tăng 135,3% so với ngày 31/8. Hầu hết ca mắc được phát hiện tại khu phong tỏa (1.203 ca).

Huyện Bến Cát có số ca mắc trong ngày cao thứ hai tại Bình Dương với 880 ca. Số lượng ca mắc mới tại địa phương này tăng 16,6% so với hôm qua.

Trong khi đó, các khu vực còn lại như Thuận An, Dĩ An, Thủ Dầu Một, Bàu Bàng..., đều ghi nhận số ca mắc mới giảm so với một ngày trước đó.

Trong ngày 1/9, 2.703 bệnh nhân Covid-19 tại Bình Dương đã được công bố khỏi bệnh. Đến nay, tổng số người nhiễm SARS-CoV-2 xuất viện của tỉnh lên 64.199.

Địa phương này cũng ghi nhận 39 trường hợp mắc Covid-19 tử vong trong ngày 1/9. Tổng số bệnh nhân Covid-19 tử vong của tỉnh Bình Dương đến nay là 936 người.

Toàn tỉnh có 43.333 người đang cách ly tập trung, gồm 1.150 F1, 12.782 trường hợp test nhanh và chờ xét nghiệm khẳng định; 29.401 trường hợp F0 không triệu chứng.

Về tình hình tiêm chủng vaccine Covid-19, kết quả trên Hệ thống phần mềm báo cáo (tới 17h ngày 1/9), toàn tỉnh đã tiêm được 11.982 liều (trong đó, 11.736 mũi 1, 246 mũi 2). Lũy kế toàn tỉnh ghi nhận đã tiêm 991.841 liều (gồm: 947.321 mũi 1, 44.520 mũi 2).