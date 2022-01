Số F0 mới tại Hà Nội vẫn ở mức cao, TP.HCM thành 'vùng xanh'

Hà Nội có 3 ngày liên tiếp ghi nhận trên 2.700 ca mắc Covid-19. Trong khi đó, sau nhiều tuần duy trì mức "nguy cơ trung bình", lần đầu tiên dịch tại TP.HCM hạ xuống cấp độ 1.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, trong ngày 8/1, cả nước có 16.553 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó, 40 ca nhập cảnh và 16.513 F0 trong nước tại 62 tỉnh, thành phố (tăng 259 ca so với ngày trước đó). Số ca nhiễm trong cộng đồng là 12.055.

Trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số bệnh nhân nhiễm mới ghi nhận trong nước là hơn 1,8 triệu ca. Trong đó, 1.485.221 F0 đã được công bố khỏi bệnh.

Tính tới tối 8/1, Việt Nam đã ghi nhận 30 ca mắc Covid-19 do biến chủng Omicron tại Quảng Nam (14), TP.HCM (11), Thanh Hóa (2), Hà Nội (1), Hải Dương (1), Hải Phòng (1).

Bộ Y tế tiếp tục chủ động bám sát diễn biến tình hình dịch do chủng mới Omicron gây ra; thường xuyên trao đổi với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật thông tin, kịp thời, chính xác về biến chủng này; chỉ đạo các địa phương tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch; đặc biệt công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về phòng, chống dịch.





Hà Nội có 3 ngày liên tiếp trên 2.700 F0

Sở Y tế Hà Nội cho biết từ 18h ngày 7/1 đến 18h ngày 8/1, thành phố ghi nhận 2.791 ca bệnh mắc mới. Đây cũng là số F0 tại Hà Nội được Bộ Y tế công bố tối 8/1. Đây là ngày thứ 7 liên tiếp thành phố ghi nhận hơn 2.000 ca mắc mới.

Trong vòng 7 ngày qua (từ 2 đến 8/1), tổng số ca Hà Nội ghi nhận là 17.379. Trung bình mỗi ngày, thành phố có 2.482 bệnh nhân mới.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Hà Nội mới nhất, thành phố đang điều trị cho 40.736 người mắc Covid-19. Các bệnh nhân được phân bổ tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (123), Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (215), các bệnh viện thuộc Hà Nội (2.696), cơ sở thu dung của thành phố (1.321), cơ sở thu dung cấp quận/huyện (5.415). Ngoài ra, 31.304 F0 đang được theo dõi và cách ly tại nhà.

Thống kê của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế, cập nhật mới nhất cho thấy Hà Nội có 1.842 F0 đang điều trị tại các bệnh viện diễn biến nhẹ, không xuất hiện triệu chứng.

Ngoài ra, thành phố đang điều trị cho 1.767 bệnh nhân Covid-19 ở mức độ trung bình, 408 trường hợp diễn biến nặng, nguy kịch. Trong đó, 336 ca phải thở oxy qua mặt nạ, gọng kính, 26 trường hợp thở oxy dòng cao (HFNC), 6 người thở máy không xâm lấn, 38 ca thở máy xâm lấn và 2 trường hợp phải lọc máu.

Theo báo cáo của các trung tâm y tế quận, huyện, thị xã gửi về CDC Hà Nội, thành phố đã tiêm được tổng cộng 12.941.275 mũi vaccine phòng bệnh Covid-19. Trong đó, tổng số mũi bổ sung đã tiêm là 198.953, mũi nhắc lại là 807.032.

Trong khi đó, lần đầu tiên kể từ khi đánh giá, dịch tại TP.HCM xuống cấp độ 1. Đây là thông báo của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức vào ngày 8/1. Như vậy, sau nhiều tuần duy trì cấp độ 2, đây là lần đầu tiên dịch tại TP.HCM hạ xuống cấp độ 1 (vùng xanh). Trong đó, 4 địa phương ở cấp độ 2 là quận 1, 10, Bình Thạnh, TP Thủ Đức. Còn lại 18 địa phương đạt cấp 1.

TP Thủ Đức là địa phương duy nhất tăng cấp độ dịch từ cấp 1 lên cấp 2. Ba quận giảm cấp độ dịch từ cấp 2 xuống cấp 1 là quận 4, 11, Tân Phú.

Đặc biệt, số ca mắc mới, người bệnh nhập viện và ca tử vong đều giảm. Từ ngày 6/1 đến nay, số tử vong mỗi ngày ở TP.HCM luôn ở dưới mức 20 ca.

Đến nay, TP.HCM đã tiêm hơn 2,3 triệu liều vaccine Covid-19 mũi 3. Dự kiến trước Tết Nhâm Dần 2022, TP.HCM hoàn thành việc tiêm liều nhắc lại cho người trên 18 tuổi.





Nhiều tỉnh phía Bắc có F0 cao, Hải Phòng thành "vùng đỏ"

Nhiều ngày qua, số ca mắc Covid-19 mới tại TP Hải Phòng có chiều hướng tăng liên tục.

Bản tin tối 8/1 của Bộ Y tế thông báo TP Hải Phòng ghi nhận 748 ca nhiễm mới. Trong vòng 7 ngày qua (2-8/1), tổng số ca Hải Phòng ghi nhận là 7.413. Trung bình mỗi ngày, thành phố có 1.059 bệnh nhân mới.

Đến nay, toàn thành phố có 5.744 người khỏi Covid-19; 8.084 F0 đang điều trị, trong đó có 14 người nặng và nguy kịch, gần 10 ca thở máy.

Số F0 mỗi ngày tại Hải Phòng trong một tuần qua Nguồn: Bộ Y tế Nhãn 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 F0 trong ngày người 1804 1749 602 792 923 795 748

Thành phố Hải Phòng vừa cập nhật cấp độ dịch khi liên tiếp ghi nhận số ca mắc Covid-19 tăng. Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh TP Hải Phòng thông tin đến 11h ngày 8/1, toàn thành phố có cấp độ dịch nguy cơ rất cao (vùng đỏ).

Cụ thể, trong sáng 8/1, Hải Phòng ghi nhận thêm 4 quận, huyện ở cấp độ dịch 4, gồm Ngô Quyền, Hải An, Kiến An, Kiến Thụy, nâng tổng số nhóm nguy cơ rất cao lên 10 địa bàn. Các quận huyện Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, An Lão, Cát Hải thuộc vùng cam (cấp độ dịch 3).

Theo thống kê, hiện TP Hải Phòng thực hiện hơn 3,3 triệu mũi tiêm vaccine phòng Covid-19. Trong đó, tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ 2 liều vaccine là 99,98%; tỷ lệ này ở nhóm trẻ 12-17 tuổi là 99,98%.

Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh cho biết trong ngày 8/1, toàn tỉnh ghi nhận 343 ca mắc Covid-19 mới, với 309 F0 được phát hiện ngoài cộng đồng.

Cũng theo ngành y tế Quảng Ninh, hiện nay số ca bệnh mắc mới được ghi nhận trong cộng đồng cao ở các công ty, doanh nghiệp, trường học và công trình xây dựng trên địa bàn. Đáng chú ý xu hướng dịch đang lây lan sang cho đối tượng là trẻ em ở các trường học, nhất là trường mầm non, tiểu học tại TP Hạ Long, TP Cẩm Phả.

Riêng tại thị xã Đông Triều, thị xã Quảng Yên tiếp tục ghi nhận ca mắc cao trong cộng đồng liên quan các trường hợp là công nhân đi làm ngoài tỉnh và tại các khu công nghiệp.

Sở Y tế Quảng Ninh đánh giá những ngày qua, các ca mắc mới trên địa bàn tỉnh đều duy trì ở mức cao và dự kiến đến ngày 25/1 là đỉnh của đợt dịch lần này với con số khoảng 1.000 ca/ngày.

Để chủ động ứng phó với các cấp độ, quy mô dịch trong tình hình hiện nay, Sở Y tế Quảng Ninh đã lập kế hoạch tiếp nhận, cách ly, điều trị trong tình huống có đến 10% dân số (khoảng 138.000 người) mắc Covid-19 trong 14 ngày.

Số F0 mỗi ngày tại tỉnh Quảng Ninh từ đầu tháng 1 Nguồn: Bộ Y tế Nhãn 1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 F0 trong ngày người 254 219 189 227 337 327 345 343

Tối 8/1, Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Thái Bình thông tin toàn tỉnh ghi nhận 183 ca F0 mới tại 8 huyện, thành phố, trong đó có 56 ca cộng đồng. Từ đợt dịch cao điểm (10/11/2021 đến nay), tỉnh Thái Bình ghi nhận tổng số 3.396 ca mắc Covid-19.

Về công tác tiêm chủng, đến nay, tỉnh Thái Bình đã thực hiện được 2.555.564 mũi tiêm đảm bảo an toàn, đúng quy định. Trong đó, số người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ 2 mũi vaccine đạt 97,84%, tiêm mũi 3 là 8,84%. Ngoài ra, 30,14% trẻ 12-17 tuổi trên địa bàn tỉnh đã tiêm đủ 2 mũi vaccine.

Tiến độ tiêm chủng tại Việt Nam

Theo cập nhật của Cổng thông tin tiêm chủng Covid-19 của Bộ Y tế, tính đến chiều 8/1, cả nước đã tiêm được trên 159,1 triệu liều vaccine phòng Covid-19.

Trong ngày 7/1, Việt Nam có 1.414.067 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Tổng số liều vaccine tiêm mũi một là 78.206.607, tiêm mũi 2 là 70.770.669 liều, tiêm mũi 3 (tiêm bổ sung/tiêm nhắc và mũi 3 của vaccine Abdala) là 10.174.930 liều.

Về triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 trẻ em, đến nay, 29 tỉnh, thành phố đã cơ bản bao phủ đủ liều vaccine cơ bản cho đối tượng này.

Tỷ lệ tiêm vaccine Covid-19 cho người từ 18 tuổi theo vùng miền Nguồn: Bộ Y tế Nhãn Miền Bắc Miền Trung Tây Nguyên Nam Bộ Tỷ lệ mũi 1 % 97.5 96.8 98.3 100 Tỷ lệ mũi 2

90.9 90 86.7 92.6

Mới đây, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (Bộ Y tế) có công văn khẩn gửi các địa phương về việc sử dụng vaccine AstraZeneca tiêm bổ sung cho người đã tiêm Vero Cell.

Để sử dụng hiệu quả vaccine phòng Covid-19, sớm bao phủ mũi bổ sung cho những người đã tiêm vaccine Vero Cell (Sinopharm), căn cứ vào tính sẵn có của vaccine phòng Covid-19 tại địa phương và chủ động trước nguy cơ xuất hiện các biến chủng của virus SARS-CoV-2 như Omicron, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đề nghị các địa phương có thể sử dụng vaccine AstraZeneca, vaccnine Vero Cell (Sinopharm) hoặc vaccine mRNA để tiêm liều bổ sung đối với các đối tượng đã tiêm liều cơ bản bằng vaccine Vero Cell (Sinopharm).

Về tiêm vaccine phòng Covid-19 liều bổ sung, nhắc lại, đến nay, 57 tỉnh, thành phố triển khai tiêm với tổng số liều là gần 7,2 triệu, trong đó khu vực miền Nam tiêm nhiều nhất với gần 3,7 triệu liều, miền Bắc là hơn 3,1 triệu liều, số còn lại là các tỉnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên.