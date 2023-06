Số doanh nghiệp, doanh thu ngành công nghệ số tăng trưởng ổn định

Số lượng doanh nghiệp công nghệ số đang tăng ổn định và doanh thu toàn ngành tăng so với tháng trước, theo thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Số lượng doanh nghiệp công nghệ số tiếp tục tăng trong tháng 5, đạt mức 0,72 doanh nghiệp/ 1000 dân. Ảnh: Adobe Stock.

Trong tháng 5, doanh thu toàn ngành thông tin và truyền thông ước đạt hơn 276.000 tỷ đồng , tăng trưởng 5% so với tháng 4 và nộp ngân sách nhà nước ước đạt hơn 7.500 tỷ đồng , tăng trưởng 1% so với tháng trước, theo thống kê thường kỳ của Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) công bố vào đầu tháng 6. Trong năm nay, lũy kế doanh thu toàn ngành tính đến hết tháng 5 ước đạt hơn 1,35 triệu tỷ đồng .

Trong lĩnh vực công nghiệp ICT, tổng doanh thu 5 tháng đầu năm ước đạt trên 1,22 triệu tỷ đồng , giảm 8% so với cùng kỳ năm trước do doanh thu xuất khẩu phần cứng giảm. Đây là lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu công nghiệp ICT.

Đại diện Bộ TTTT cho biết số lượng doanh nghiệp công nghệ số đăng ký thành lập vẫn tăng ổn định. Đến hết tháng 5 có khoảng 71.500 doanh nghiệp công nghệ số, tăng 200 so với tháng trước, đạt 0,72 doanh nghiệp công nghệ số trên 1.000 dân. Số doanh nghiệp trong lĩnh vực an toàn thông tin cũng tăng khoảng 8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng số lượt download các ứng dụng di động của Việt Nam trong tháng 5 là 278 triệu lượt. Doanh thu trực tiếp từ các giao dịch trên ứng dụng di động tăng 9,82% so với cùng kỳ năm 2022. Có 7 ứng dụng có trên 10 triệu người dùng, bao gồm Zalo, Zing Mp3 và VNEID. 2 ứng dụng do cơ quan nhà nước phát triển được người dùng sử dụng nhiều nhất là VssID và VNeID.

Trong tháng 5, Bộ trưởng TTTT Nguyễn Mạnh Hùng đã ký Quyết định số 781/QĐ-BTTTT ban hành Kế hoạch hành động triển khai Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trung tâm Hỗ trợ chuyển đổi số báo chí được thành lập trong tháng, đặt tại Cục Báo chí, là đầu mối hỗ trợ cung cấp thông tin, hướng dẫn các cơ quan báo chí thực hiện đo lường, đánh giá mức độ chuyển đổi số báo chí, hỗ trợ đào tạo và tập huấn nhân lực, giúp các cơ quan báo chí thực hiện mục tiêu đã nêu trong Chiến lược.

Bộ TTTT cũng ban hành Bộ Chỉ số đánh giá, đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí để các cơ quan báo chí xác định vị trí của mình trong quá trình chuyển đổi số, từ đó có lộ trình phù hợp. Bộ chỉ số gồm 5 trụ cột, tổng điểm tối đa là 100, trong đó Chiến lược chiếm 18 điểm, hạ tầng số, nền tảng số và an toàn thông tin chiếm 24 điểm, sự đồng nhất về tổ chức và chuyên môn chiếm 20, độc giả, khán giả, thính giả chiếm 23 và mức độ ứng dụng công nghệ số chiếm 15.

Trong tháng 6, Bộ TTTT dự kiến hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ Chiến lược phát triển công nghiệp công nghệ số Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và tiếp tục hoàn thiện Nghị định quy định danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia, việc xây dựng, cập nhật, duy trì và khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia.