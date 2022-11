Số ca nhiễm nCoV tại Việt Nam tăng

Hôm nay, số ca mắc Covid-19 ở nước ta tăng hơn 200 trường hợp so với ngày trước đó và duy trì không có bệnh nhân tử vong mới.

Tình hình dịch Covid-19 ở nước ta vẫn còn phức tạp. Ảnh: Duy Hiệu.

Theo thông tin từ Bộ Y tế tối 11/11, trong 24 giờ qua, Việt Nam ghi nhận 630 trường hợp mắc Covid-19, tăng 214 ca so với ngày 10/11.

Kể từ đầu dịch đến nay, nước ta có 11.508.170 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ngày 10/11, Việt Nam không ghi nhận bất kỳ trường hợp tử vong nào do Covid-19. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.166 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Số ca mắc Covid-19 tại Việt Nam. Nguồn: BYT.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/230 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ 139/230 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Theo Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh, cả nước hiện điều trị cho 34 bệnh nhân Covid-19 phải thở oxy, trong đó, 20 ca thở oxy qua mặt nạ, 5 ca thở oxy dòng cao HFNC và 9 ca phải thở máy xâm lấn.

Trong ngày 10/11, cả nước có 39.940 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 262.504.549 liều.

Cụ thể, số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 222.154.640 liều: Mũi 1 là 71.075.080 liều; mũi 2 là 68.671.652 liều; mũi bổ sung là 14.502.404 liều; mũi nhắc lại lần 1 là 51.333.620 liều; mũi nhắc lại lần 2 là 16.571.884 liều.

Số liều tiêm cho trẻ 12-17 tuổi là 23.564.127 liều: Mũi 1 là 9.120.088 liều; mũi 2 là 8.917.571 liều; mũi nhắc lại lần 1 là 5.526.468 liều.

Số liều tiêm cho trẻ 5-11 tuổi là 16.785.782 liều: Mũi 1 là 9.879.615 liều; mũi 2 là 6.906.167 liều.