Số ca nhiễm Covid-19 tại Việt Nam tăng nhẹ

Hôm nay, nước ta ghi nhận hơn 400 ca mắc Covid-19 nhưng vẫn duy trì việc không có trường hợp tử vong mới.

Người dân đi dạo bộ bên hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Nhật Sinh.

Theo thông tin từ Bộ Y tế tối 8/11, trong 24 giờ qua, Việt Nam ghi nhận 442 trường hợp mắc Covid-19, tăng 77 ca so với ngày trước đó.

Kể từ đầu dịch đến nay, nước ta có 11.506.656 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ngày 7/11, Việt Nam không ghi nhận bất kỳ trường hợp tử vong nào do Covid-19. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.166 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/230 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ 139/230 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Số ca mắc Covid-19 tại Việt Nam. Nguồn: BYT.

Theo Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh, cả nước hiện điều trị cho 77 bệnh nhân Covid-19 phải thở oxy, trong đó, 62 ca thở qua mặt nạ, 4 ca thở oxy dòng cao HFNC và 11 ca phải thở máy xâm lấn.

Trong ngày 7/11, cả nước có 74.472 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 262.384.407 liều.

Cụ thể, số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 222.069.787 liều: Mũi 1 là 71.074.826 liều; mũi 2 là 68.670.072 liều; mũi bổ sung là 14.502.374 liều; mũi nhắc lại lần 1 là 51.309.949 liều; mũi nhắc lại lần 2 là 16.512.566 liều.

Số liều tiêm cho trẻ 12-17 tuổi là 23.541.926 liều: Mũi 1 là 9.119.445 liều; mũi 2 là 8.915.544 liều; mũi nhắc lại lần 1 là 5.506.937 liều.

Số liều tiêm cho trẻ 5-11 tuổi là 16.772.694 liều: Mũi 1 là 9.876.357 liều; mũi 2 là 6.896.337 liều.

