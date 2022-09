Số ca mắc sốt xuất huyết tại TP.HCM giảm nhẹ

Theo HCDC, trong tuần 39, thành phố ghi nhận 2.563 ca bệnh sốt xuất huyết, giảm 5% so với trung bình 4 tuần trước.

Bệnh nhân điều trị sốt xuất huyết tại khoa Nhiễm C, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM. Ảnh: Duy Hiệu.

Ngày 27/9, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết tính đến tuần 39, địa phương ghi nhận 59.618 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng 589,9% với cùng kỳ năm 2021 là 8.641 ca. Trong đó, số ca sốt xuất huyết nặng là 1.296 ca, tỷ lệ ca nặng trên tổng số ca mắc sốt xuất huyết đến tuần 39 là 2,17% (1.296 /59.618), tăng hơn 3,8 lần so với cùng kỳ năm 2021 là 0,58% (50/8.641).

Trong tuần 39 (từ 19/9 đến 25/9), thành phố ghi nhận 2.563 ca bệnh sốt xuất huyết, giảm 5% so với trung bình 4 tuần trước, số ca nội trú giảm 21,4% và ngoại trú tăng 11,7%.

Trong tuần này, TP.HCM cũng ghi nhận một trường hợp tử vong tại quận 8. Tổng số ca tử vong do sốt xuất huyết từ đầu năm đến nay là 24 trường hợp, tăng 20 ca so với cùng kỳ năm 2021 (4 ca). Ngoài ra, hầu hết quận huyện đều có số ca mắc giảm so với số mắc trung bình 4 tuần trước.

Về tình hình dịch bệnh tay chân miệng, tính đến tuần 39, thành phố ghi nhận 14.738 trường hợp mắc bệnh. Trong tuần 39, địa phương có thêm 488 bệnh nhân, tăng 16,7% so với trung bình 4 tuần trước đó. Trong đó, số ca bệnh tăng ở các trường hợp khám ngoại trú và giảm ca nhập viện điều trị nội trú.

Theo HCDC, trong tuần 39, toàn thành phố ghi nhận 149 ổ dịch sốt xuất huyết mới phát sinh ở 84 phường, xã thuộc 20/22 quận huyện, thành phố Thủ Đức; giảm 4 ổ dịch mới so với tuần 38.

Tổng số ổ dịch được xử lý phun hoá chất trong tuần là 298 ổ dịch và có 3 phường, xã xử lý ổ dịch diện rộng. Tổng cộng 370 lượt thực hiện diệt lăng quăng tại các ổ dịch, các điểm nguy cơ tại 154 phường, xã thuộc 22/22 quận huyện, thành phố Thủ Đức.

Cũng trong thời gian này, toàn thành phố ghi nhận 3 ổ dịch tay chân miệng mới. Số ổ dịch tích luỹ đến tuần 39 là 70.