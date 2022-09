Số ca mắc sốt xuất huyết tại Hà Nội tiếp tục tăng cao

So với tuần trước đó, 7 ngày qua, Hà Nội ghi nhận số lượng bệnh nhân sốt xuất huyết tăng nhanh, may mắn chưa có thêm ca tử vong.

Sau khi TP.HCM cùng các tỉnh, thành phố phía Nam trải qua đợt dịch sốt xuất huyết nghiêm trọng mới đây, khu vực phía bắc, trong đó tiêu biểu là Hà Nội, cũng đang ghi nhận số ca mắc liên tục tăng.

Số ca sốt xuất huyết tăng gần 50% so với tuần trước

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong tuần 36, thành phố ghi nhận 547 ca mắc sốt xuất huyết mới, tăng 46,3% so với tuần trước (374). Hà Nội tuần qua may mắn không có thêm trường hợp tử vong do sốt xuất huyết.

Các bệnh nhân sốt xuất huyết được ghi nhận tại 29 quận/huyện. Trong đó, các bệnh nhận được phát hiện tập trung nhiều nhất tại một số quận, huyện như Đan Phượng (74), Thanh Oai (44), Bắc Từ Liêm (41), Thanh Trì (36), Hà Đông (34), Cầu Giấy (33).

Tình hình dịch sốt xuất huyết trên địa bàn Hà Nội giữa 2 năm 2021 và 2022. Ảnh: CDC Hà Nội.

Cộng dồn từ đầu năm 2022, thành phố có tổng cộng 2.263 bệnh nhân sốt xuất huyết, 3 ca tử vong. Như vậy, số ca mắc đã tăng gấp 3,7 lần so với cùng kỳ năm 2021 (600 ca, không có trường hợp tử vong).

Các bệnh nhân sốt xuất huyết được ghi nhận tại toàn bộ 30/30 quận, huyện, ở 395/579 xã, phường, thị trấn.

Cũng trong tuần qua, Hà Nội ghi nhận thêm 37 ổ dịch sốt xuất huyết mới tại Bắc Từ Liêm (10), Thanh Oai (6), Hai Bà Trưng (3), Hoài Đức (3), Đông Anh (2), Long Biên (2), Tây Hồ (2), Thanh Xuân (2), Thường Tín (2), Chương Mỹ (1), Gia Lâm (1), Hoàng Mai (1), Mỹ Đức (1), Thanh Trì (1).

Cộng dồn từ đầu năm, thành phố có tất cả 240 ổ dịch tại 27 quận, huyện. 80 ổ dịch còn đang hoạt động, cụ thể tại: Bắc Từ Liêm (14), Thanh Oai (9), Hoài Đức (6), Đống Đa (5), Hai Bà Trưng (5), Hà Đông (5), Thường Tín (5), Tây Hồ (4), Thanh Trì (4), Đông Anh (3), Đan Phượng (3), Phú Xuyên (3), Mê Linh (2), Phúc Thọ (2), Thanh Xuân (2), Hoàng Mai (2), Long Biên (2), Mỹ Đức (1), Gia Lâm (1), Nam Từ Liêm (1), Chương Mỹ (1).

Số ca mắc sẽ còn tiếp tục tăng

Liên quan tình hình dịch sốt xuất huyết trên địa bàn, CDC Hà Nội nhận định trong tuần qua, số ca mắc tiếp tục tăng cao so với tuần trước.

Mặt khác, cơ quan này dự báo số trường hợp mắc sốt xuất huyết sẽ còn tiếp tục gia tăng trong thời gian tới. Nguyên nhân là địa phương này đang trong thời gian cao điểm của mùa dịch sốt xuất huyết.

Trong tuần qua, CDC Hà Nội đã giám sát, điều tra và xử lý các ca mắc, ổ dịch mới cũng như cũ tại thị trấn Phùng (Đan Phượng) và Phúc Tân (Hoàn Kiếm).

Phó giám đốc CDC Hà Nội Khổng Minh Tuấn cùng đoàn công tác tới kiểm tra ổ bọ gậy tại một hộ gia đình thuộc thôn Nhuế (Kim Chung, Đông Anh). Ảnh: KH.

Tại quận Bắc Từ Liêm, địa phương này cũng vừa tổ chức buổi hội nghị tăng cường công tác phòng, chống dịch, đồng thời phát động chiến dịch tổng vệ sinh môi trường.

Quận đã chủ động giám sát, phát hiện các ca nghi ngờ đến khám tại các trạm y tế, Bệnh viện Nam Thăng Long, phòng khám Đa khoa Chèm, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông và tại cộng đồng thông qua mạng lưới cộng tác viên.

Đến nay, quận Bắc Từ Liêm đã triển khai 24 đợt chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy tại 13/13 phường. 2.503 lượt người đã tham gia chiến dịch gồm 167 cán bộ y tế, 1.273 thành viên đội xung kích và tổ giám sát, 1.057 cán bộ thuộc các ban, ngành đoàn thể.

Kết quả, địa phương đã kiểm tra được 116.707/122.221 hộ gia đình (đạt 95,5%); 96/96 khu vực khác (đạt 100%). 4.719/5.079 hộ gia đình (93%) được phun xử lý, 21/21 khu vực khác (chùa, sân chơi tổ dân phố, trạm y tế...), sử dụng hết 41,9 l hóa chất.

Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương đã đề nghị quận Bắc Từ Liêm triển khai hiệu quả công tác phát hiện người mắc tại cộng đồng, đồng thời hướng dẫn để người dân chủ động thông báo ngay khi bản thân, người nhà mắc, nghi mắc bệnh.

Cùng với đó, quận được yêu cầu triển khai hiệu quả công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, chú trọng đặc biệt trong thời gian tới là hoạt động vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy phòng chống bệnh sốt xuất huyết Dengue.

Tương tự, huyện Đông Anh mới đây cũng tổ chức lễ phát động chiến dịch vệ sinh môi trường, tìm diệt bọ gậy phòng chống dịch sốt xuất huyết đợt 3 năm 2022.

Hiện nay, Đông Anh là huyện thuộc 12/30 đơn vị quận, huyện, thị xã có số ca mắc cao nhất trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Do đó, phó chủ tịch UBND huyện Đông Anh đã yêu cầu lãnh đạo các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo để tuyên truyền sâu rộng hơn đến các tầng lớp nhân dân về phòng chống sốt xuất huyết. Mỗi người dân cần nâng cao trách nhiệm, ý thức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, qua đó bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Riêng đối với xã Kim Chung - một trong địa bàn có cư dân ở trọ đông nhất trên toàn huyện - qua điều tra, nơi ăn ở người ở trọ còn chưa tốt. Vì vậy, lãnh đạo xã, thôn xóm cần có sự chỉ đạo quyết liệt để tuyên truyền nâng cao nhận thức trong vệ sinh môi trường phòng chống sốt xuất huyết, từ đó lan tỏa rộng rãi ở tất cả xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Ông Khổng Minh Tuấn, Phó giám đốc CDC Hà Nội, đánh giá cao tinh thần chủ động, quyết liệt của huyện Đông Anh, đồng thời đề nghị địa phương phát huy, lan tỏa tinh thần tới toàn dân trên địa bàn, quyết liệt hơn nữa trong công tác vệ sinh môi trường, tìm diệt bọ gậy phòng chống sốt xuất huyết.