Số ca mắc Covid-19 tại Việt Nam tiếp tục quanh mốc 500

Trong 24 giờ qua, số ca mắc Covid-19 mới tăng nhẹ so với ngày trước đó. Nước ra cũng không ghi nhận thêm bệnh nhân tử vong.

Trong 24 giờ qua, Việt Nam không ghi nhận thêm trường hợp tử vong do Covid-19. Ảnh: Phương Lâm.

Theo thông tin từ Bộ Y tế tối 21/10, trong 24 giờ qua, Việt Nam ghi nhận 582 trường hợp mắc Covid-19, tăng 41 ca so với ngày 20/10.

Kể từ đầu dịch đến nay, nước ta có 11.496.354 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ

Trong 24 giờ qua, Việt Nam không ghi nhận thêm trường hợp tử vong do Covid-19. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.159 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/230 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ 138/230 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Số ca mắc Covid-19 mới tại Việt Nam. Ảnh: BYT.

Theo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, cả nước hiện điều trị cho 55 bệnh nhân Covid-19 phải thở oxy, trong đó, 42 ca thở qua mặt nạ, 5 ca phải thở máy xâm lấn, 8 ca thở oxy dòng cao HFNC.

Trong ngày 20/10, cả nước có 139.904 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 261.059.430 liều.

Cụ thể, số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 221.044.848 liều: Mũi 1 là 71.058.507 liều; mũi 2 là 68.659.204 liều; mũi bổ sung là 14.500.681 liều; mũi nhắc lại lần 1 là 50.996.034 liều; mũi nhắc lại lần 2 là 15.830.422 liều.

Số liều tiêm cho trẻ 12-17 tuổi là 23.242.594 liều: Mũi 1 là 9.110.660 liều; mũi 2 là 8.877.859 liều; mũi nhắc lại lần 1 là 5.254.075 liều.

Số liều tiêm cho trẻ 5-11 tuổi là 16.771.988 liều: Mũi 1 là 9.875.329 liều; mũi 2 là 6.896.659 liều.