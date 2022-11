Số ca mắc Covid-19 tại Việt Nam duy trì ở mức dưới 500

Hôm nay, số ca mắc Covid-19 ở nước ta tăng 26 trường hợp so với ngày trước đó và duy trì không có bệnh nhân tử vong mới.

Quy định về đeo khẩu trang đã được nới lỏng. Ảnh: Hoàng Hà.

Theo thông tin từ Bộ Y tế tối 9/11, trong 24 giờ qua, Việt Nam ghi nhận 468 trường hợp mắc Covid-19, tăng nhẹ ca so với ngày 8/11.

Kể từ đầu dịch đến nay, nước ta có 11.507.124 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ngày 8/11, Việt Nam không ghi nhận bất kỳ trường hợp tử vong nào do Covid-19. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.166 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Số ca mắc Covid-19 tại Việt Nam. Nguồn: BYT.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/230 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ 139/230 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Theo Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh, cả nước hiện điều trị cho 66 bệnh nhân Covid-19 phải thở oxy, trong đó, 52 ca thở qua mặt nạ, 4 ca thở oxy dòng cao HFNC và 10 ca phải thở máy xâm lấn.

Trong ngày 8/11, cả nước có 34.232 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 262.425.098 liều.

Cụ thể, số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 222.099.216 liều: Mũi 1 là 71.074.903 liều; mũi 2 là 68.670.596 liều; mũi bổ sung là 14.502.376 liều; mũi nhắc lại lần 1 là 51.319.961 liều; mũi nhắc lại lần 2 là 16.531.380 liều.

Số liều tiêm cho trẻ12-17 tuổi là 23.553.163 liều: Mũi 1 là 9.119.681 liều; mũi 2 là 8.916.457 liều; mũi nhắc lại lần 1 là 5.517.025 liều.

Số liều tiêm cho trẻ 5-11 tuổi là 16.772.719 liều: Mũi 1 là 9.876.388 liều; mũi 2 là 6.896.331 liều.

