Số ca mắc Covid-19 mới ở Ấn Độ tăng 5 lần sau một tuần

Số ca mắc Covid-19 ở Ấn Độ đang tăng theo cấp số nhân tại các thành phố lớn, trong bối cảnh biến chủng Omicron bắt đầu lan rộng trong cộng đồng.

Làn sóng ca mắc Covid-19 mới ở Ấn Độ đã xuất hiện. Trong ngày 3/1, Ấn Độ ghi nhận 33.750 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, tăng gấp gần 5 lần so với con số 7.031 của tuần trước, Bộ Y tế nước này thông báo, theo CNN.

Số ca lây nhiễm biến chủng Omicron ở Ấn Độ ghi nhận trong ngày đầu tuần là khoảng 1.700. Ca mắc biến chủng Omicron đầu tiên được Ấn Độ ghi nhận hôm 2/12/2021.

Ca mắc Covid-19 mới đang tăng theo cấp số nhân tại hai thành phố lớn nhất cả nước là New Delhi và Mumbai.

Ca mắc Covid-19 mới ở Ấn Độ tăng 5 lần chỉ sau một tuần. Ảnh: Reuters.

Hôm 2/1, thủ đô New Delhi ghi nhận 3.194 trường hợp dương tính với Covid-19, tăng hơn 10 lần so với con số 290 của tuần trước. Tuy vậy, quan chức New Delhi cho biết chỉ 82 bệnh nhân Covid-19 ở thủ đô cần thở oxy tại các bệnh viện.

Số ca Covid-19 mới ở Mumbai đã tăng gần 9 lần và lên đến 8.063 trong ngày 3/1. Tuy nhiên tương tự thủ đô, 90% giường bệnh ở Mumbai vẫn đang để trống.

Ấn Độ hiện đã ghi nhận 34,9 triệu ca dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó hơn 481.000 bệnh nhân tử vong.

Quốc gia Nam Á đã tiêm ít nhất một mũi vaccine Covid-19 cho 90% người trưởng thành. Số người từ đủ 18 tuổi đã tiêm đủ liều vaccine Covid-19 là 65%. Kể từ 3/1, Ấn Độ bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine Covid-19 cho người từ 15-18 tuổi.

Ấn Độ hiện duy trì các biện pháp hạn chế phòng chống dịch Covid-19 tại 14 trên tổng số 28 bang. Tuy nhiên, việc tuân thủ quy định phòng dịch tại các sự kiện tập trung đông người vẫn tiếp tục là một vấn đề của Ấn Độ.