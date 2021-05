Số ca mắc Covid-19 giảm, New Delhi sẽ nới lỏng phong tỏa

Giới chức thủ đô New Delhi của Ấn Độ dự kiến nới lỏng quy định giãn cách xã hội vào cuối tháng 5, khi số ca nhiễm mới ở đây đang có xu hướng giảm.

Số ca mắc Covid-19 mới mỗi ngày ghi nhận tại New Delhi có xu hướng giảm trong những tuần giữa tháng 5. Tỷ lệ ca xét nghiệm dương tính với nCoV hiện dưới mức 2,5%, giảm đáng kể so với 36% hồi tháng 4, theo Thủ hiến New Delhi - ông Arvind Kejriwal.

"Nếu số ca mắc Covid-19 tiếp tục giảm trong một tuần, chúng tôi sẽ bắt đầu bãi bỏ phong tỏa từ ngày 31/5", ông Kejriwal nói trong một buổi họp báo ngày 23/5, theo Reuters.

New Delhi là một trong những địa phương của Ấn Độ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đại dịch Covid-19. Thành phố này bị phong tỏa từ ngày 20/4 để hạn chế sự lây lan của virus corona.

Số ca mắc mới mỗi ngày đang trên đà giảm, sau khi đạt đỉnh vào ngày 9/5. Chính phủ Ấn Độ đang tiến hành xét nghiệm Covid-19 trên quy mô chưa từng có, với hơn 2,1 triệu mẫu được xét nghiệm trong 24 giờ qua.

Thủ hiến New Delhi Arvind Kejriwal. Ảnh: India Times.

Ấn Độ phải chống chọi với làn sóng Covid-19 thứ hai trong nhiều tuần liền, làm tê liệt hệ thống y tế của quốc gia Nam Á này và dẫn đến tình trạng thiếu hụt oxy nghiêm trọng.

Theo thống kê của Worldometers, tính đến ngày 23/5, Ấn Độ ghi nhận hơn 26,5 triệu ca mắc Covid-19, trong đó xấp xỉ 299.000 trường hợp tử vong.

Riêng trong ngày 23/5, Ấn Độ báo cáo 240.842 ca nhiễm mới trên toàn quốc và 3.741 bệnh nhân qua đời.

Các chuyên gia cảnh báo Ấn Độ có thể phải đối mặt với làn sóng Covid-19 thứ ba trong những tháng tới, và nhiều bang không thể tiêm chủng cho những người dưới 45 tuổi do thiếu nguồn cung.

Dù là quốc gia sản xuất vaccine Covid-19 cho thế giới, Ấn Độ mới chỉ tiêm chủng đầy đủ cho hơn 41,6 triệu người, chiếm 3,8% dân số nước này.

Đưa tro cốt nạn nhân Covid-19 vô thừa nhận đến sông Hằng Các tình nguyện viên Ấn Độ thu thập tro cốt từ các nhà hỏa táng để tổ chức đưa tang cho những nạn nhân Covid-19 ở thành phố Haridwar.